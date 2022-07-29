Что ждет Близнецов-женщин в 2022 году летом и к чему готовиться в августе - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи считают, что представители стихии Воздуха в августе не смогут точно дать оценку своему положению. Вас ждет большое количество приятных событий и перемен, но в то же время - некоторые разочарования и подлость от знакомых. УНИАН составил подробный гороскоп на август 2022 для Близнецов.

Ранее мы говорили о том, каким будет гороскоп для Тельца в августе 2022.

Гороскоп карьеры на август 2022

Для тех Близнецов, которые по работе занимаются активной деятельностью, начало месяца будет удачным. У вас появится множество шансов для реализации своих идей, а начальство окажется благосклонным к вашей инициативе. Больше общайтесь с руководством и активно знакомьтесь - это может пойти вам на пользу и ускорить продвижение по карьерной лестнице.

Стоит опасаться завистливых коллег или сотрудничества со знакомыми. Не подписывайте никаких бумаг и не заключайте сделок - они окажутся неудачными. Подвох может ждать вас из ниоткуда - от человека, который не мог попасть в круг подозреваемых.

Гороскоп любви на август 2022

Представители знака, у которых есть вторая половинка, должны меньше подозревать и больше доверять, иначе отношения разрушатся. В конце месяца возможна ссора с друзьями из-за ваших отношений - скорее всего, выбранный вами спутник им очень не нравится. В конце августа получите возможность познакомиться с кем-то еще и даже "закрутить" бурный роман.

Одиноким Близнецам нужно взять жизнь в свои руки и чаще проявлять ответственность. Не ждите, что счастье придет к вам само - ищите возможности для его привлечения. Ходите в популярные места, регистрируйтесь на сайтах знакомств и активнее общайтесь с людьми - тогда любовная сфера наладится.

Гороскоп здоровья на август 2022

В первой половине месяца сила воли и состояние здоровья будут отличными - вы сможете заниматься спортом и результативно худеть. Именно поэтому важно учесть благосклонность звезд и наладить питание, а также график. Во второй половине месяца возможны обострения хронических заболеваний и ухудшение самочувствия.

Лучшее, что вы можете сделать в этом месяце - больше времени посвящать своему духовному развитию и укреплению иммунитета. Не общайтесь с негативными людьми, не пренебрегайте правилами здорового питания и больше читайте книг - развивайтесь как физически, так и ментально.

Вас также могут заинтересовать новости: