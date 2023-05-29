Овнов ждет пополнение, они узнают, что вскоре в их семье появится еще один человек.

Во вторник, 30 мая, Близнецы могут узнать о том, что их отношениям пришел конец. А Раков ждут интересные события и карьерный виток. Что карты Таро предрекают другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнов ждет пополнение, они узнают, что вскоре в их семье появится еще один человек. Эта новость может вас шокировать, однако постарайтесь во всем искать позитив. Вскоре вы поймете, что переживали напрасно.

Телец

Тельцы заведут новых друзей, вас ждут интересные знакомства. Не закрывайтесь в себе и будьте добрее, тогда люди начнут вами интересоваться. Вы можете найти единомышленника, который станет вашим верным союзником.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам неприятности в личной жизни. Вы можете узнать, что любимый человек оказался неверным. Развод и предательство нужно пережить, найдите в себе силы.

Рак

30 мая Раков ждет карьерный виток. Вы сможете реализоваться и раскрыть в себе новые таланты, судьба решила дать вам шанс разбогатеть. Постарайтесь его не упустить и не бойтесь сложных вызовов.

Лев

Львам придется собирать камни, которые они разбрасывали и упорно думали, что последствия их не настигнут. Карты Таро советуют представителям этого знака признать ошибки и не опускать руки. Мир не обрушится, вам просто нужно сделать выводы.

Дева

Девы будут витать в облаках и забудут о том, что обещали друзьям. К счастью, вам не придется оправдываться. Порой мелкие "шалости" сходят с рук, но не увлекайтесь.

Весы

Весам стоит уделить внимание своему здоровью. Это не значит, что вам нужно срочно бежать к врачу. Начните заниматься спортом, сделайте разминку или отправьтесь на пробежку.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам романтику и ласку. Вас окружат заботой, любимый человек захочет решить все ваши проблемы. Однако не злоупотребляйте добротой, не стоит взваливать все беды на чужие плечи.

Стрелец

30 мая Стрельцы смогут выступить судьей. Вам придется оказаться в эпицентре непростой ситуации и выбрать одну из сторон. Сделайте правильный выбор, от него многое зависит.

Козерог

В этот день Козероги будут огорчены, недоброжелатели попытаются нарушить все ваши планы. Будьте спокойны, всех злых людей рано или поздно настигнет "эффект бумеранга". Отпустите негатив и простите всех обидчиков.

Водолей

Водолеям стоит задуматься о переменах. Вы засиделись на одном месте и начинаете понимать, что достигли потолка. Расширяйте горизонты и двигайтесь только вперед.

Рыбы

Рыбы столкнутся с тем, что кто-то попытается вас обмануть. Однако вы уже будете знать о лжи, а потому сумеете разоблачить лицемерного друга. Не прощайте и не слушайте оправданий, все они лживы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что новая неделя подарит этим знакам Зодиака шанс на миллион.

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