Узнайте, что ждет именно ваш знак Зодиака в этот день.

В среду, 8 марта, Близнецам стоит ждать радостных новостей. А вот Козерогам придется несладко, на работе начнется кромешный ад. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овнам можно расслабиться. Возьмите выходной и проведайте родных людей, они будут очень рады.

Телец

Тельцам стоит внимательно следить за своим здоровьем. Не увлекайтесь празднованием, это может негативно отразиться на вашем организме.

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Близнецы

Близнецов ждет большое счастье. Вы можете получить подарок от судьбы и решить все свои проблемы. Будьте благодарны за все, что происходит.

Рак

Ракам стоит на время отложить важные решения. Проведите время дома и уделите его своей второй половинке. А работа пусть подождет.

Лев

Львы могут получить то, о чем так давно мечтали. Возможно, их сильно удивит щедрость человека, который до этого казался жадиной.

Дева

Карты Таро сулят Девам неприятный разговор. Вам придется встретиться со своим врагом или тем человеком, который вам неприятен. Наберитесь сил.

Весы

Весов ждут печальные воспоминания. Вы можете оглянуться на свою жизнь и понять, что двигались в неправильном направлении. Еще не поздно все исправить.

Скорпион

Скорпионам можно ждать романтики и ласки. Вас окружат заботой, вы сможете полностью положиться на свою вторую половинку, она укроет вас от всех бед.

Стрелец

Стрельцам карты Таро сулят ссору. Вы можете потерять друга или близкого родственника. Но в этом нет вашей вины, иногда людям просто нужно уйти из вашей жизни.

Козерог

Козерогов ждет разгром на работе. Ваша карьера может оказаться на грани краха. Попытайтесь все исправить, просите о втором шансе.

Водолей

Водолеям карты Таро пророчат неприятные эмоции. Ничего плохого не случится, но вы все равно будете в плохом настроении. Возможно, это предчувствие.

Рыбы

Рыбы могут выдохнуть. В этот день вы будете побеждать во всех спорах и с легкостью решите любую проблему.

Напомним, ранее астрологи назвали самые выносливые знаки Зодиака.

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