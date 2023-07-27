Не стоит ждать от этого периода чего-то хорошего.

Со 2 по 15 августа, в период убывающей Луны, представители двух знаков Зодиака могут столкнуться с неприятностями. Для них начало месяца станет периодом неудач. Кому стоит ждать удара судьбы - читайте ниже.

Овен

Эзотерики советуют Овнам готовиться к непростым испытаниям. Вполне вероятно, что убывающая Луна больно ударит по представителям этого знака Зодиака. Неудачи могут преследовать вас буквально на каждом шагу.

Откажитесь от поступков, которые предусматривают риск. Вам не стоит проверять удачу, ведь ждать счастливого случая уже поздно. Вместо этого занимайтесь творчеством и попробуйте найти внутренний баланс.

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Близнецы

Близнецам убывающая Луна принесет болезненный удар по самолюбию. Вы рискуете сильно поссориться с друзьями и остаться в одиночестве. Начало августа станет для представителей этого знака Зодиака проверкой на прочность.

Вам нужно доказать себе и всем окружающим, что вы достойны лучшего. Будьте честны и совершайте добрые поступки. Помимо этого, Близнецам стоит отказаться от сплетен и обсуждений чужих тайн. Вас могут поймать "на горячем" и тогда все закончится грандиозным скандалом.

Напомним, ранее стало известно, что суперлуние в августе обсыплет деньгами три знака Зодиака.

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