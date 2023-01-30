Ирина Звягина предупреждает, что в период с 31 января по 5 февраля лучше не совершать никаких важных сделок, потому что есть риск срыва. Также в это время высока вероятность конфликтов и даже разводов.

Известный астролог Ирина Звягина сделала прогноз на неделю с 31 января по 5 февраля. Эксперт заявила, что этот период будет очень напряженным. Могут быть срывы планов, нервные потрясения, напряженная атмосфера в семье. В некоторых случаях конфликты у пар могут доходить даже до развода.

"Большая вероятность решений о разводе (большая скорость Венеры, Юпитера, Плутона, и главное – квадрат Урана)", - написала Звягина на странице в Facebook.

Потоки энергии у разных знаков Зодиака могут мешать друг другу, создавать помехи, что станет причиной конфликтов. Астролог советует максимально стараться контролировать свои эмоции, чтобы "сгладить углы".

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В связи с повышением активности могут быть также увольнения, вспыльчивые решения (о которых потом будут жалеть), попытки играть с кем-то наперегонки. Также может быть недооцененность своего оппонента или врага.

"Будьте же осторожны, предусмотрительны; сохраняйте тонус, силы. И не пейте алкоголь. Потому что можете опоздать с чем-нибудь важным", - резюмировала Ирина Звягина.

Напомним, астролог назвала самую опасную дату февраля 2023.

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