По словам астролога, Путин хочет атаковать Одесскую область и Кременчуг.

Астролог Влад Росс рассказал, какие города могут пострадать во время ракетной атаки, которую устроила РФ. Оказалось, под ударом могут оказаться сразу несколько населенных пунктов.

"Харьков, Днепр, Киевская область, Черниговская, Сумская и Кременчуг будут обстреливать. Путин хочет добить Одесскую область и Кременчуг", - сказал Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Однако он отметил, что Киев надежно защищен. Не стоит бояться больших разрушений, у россиян не получится нанести большой ущерб.

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"Киев оснащен противовоздушной обороной. 1-2 ракеты могут упасть, но больших разрушений не будет. ВСУ будут отбивать все атаки. В Одессе тоже", - резюмировал Росс.

Ракетная атака РФ

Сегодня, 10 февраля, Россия устроила новую ракетную атаку. После 8:20 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за высокой вероятности российских ракетных ударов. Покраснели все области нашей страны.

Вскоре стало известно, что в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В горсовете заявили о "прилетах".

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