Киев надежно защищен / скриншот

Астролог Влад Росс рассказал, какие города могут пострадать во время ракетной атаки, которую устроила РФ. Оказалось, под ударом могут оказаться сразу несколько населенных пунктов.

"Харьков, Днепр, Киевская область, Черниговская, Сумская и Кременчуг будут обстреливать. Путин хочет добить Одесскую область и Кременчуг", - сказал Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Однако он отметил, что Киев надежно защищен. Не стоит бояться больших разрушений, у россиян не получится нанести большой ущерб.

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"Киев оснащен противовоздушной обороной. 1-2 ракеты могут упасть, но больших разрушений не будет. ВСУ будут отбивать все атаки. В Одессе тоже", - резюмировал Росс.

Ракетная атака РФ

Сегодня, 10 февраля, Россия устроила новую ракетную атаку. После 8:20 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за высокой вероятности российских ракетных ударов. Покраснели все области нашей страны. 

Вскоре стало известно, что в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В горсовете заявили о "прилетах".

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