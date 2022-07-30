Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых обязательно повезет на следующей неделе – в период с 1 до 7 августа.
В список счастливчиков попали Близнецы, Скорпионы и Стрельцы.
Близнецы
Для Близнецов следующая неделя будет идеальным временем, чтобы запустить долгожданные перемены в жизни. Да, успех в первую очередь будет зависеть от целеустремленности и настойчивости Близнецов, с чем периодически возникают проблемы. Астрологи рекомендуют не спасовать.
Скорпион
Скорпионы в указанный период тоже будут в ударе. Их жизнь может и вовсе кардинально повернуть, и придется выбирать, какой вариант развития события наиболее желанен. В это время лучше всего будет стараться настроиться на позитивную волну и ждать только приятных сюрпризов, не думая о плохом.
Стрелец
Особенно удачливыми на следующей неделе будут Стрельцы. Их мысли будут материализоваться как по мановению волшебной палочки. А это значит – лучше не думать о плохом, чтобы привнести в жизнь приятные и нужные перемены.
Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют на следующей неделе.
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