Они постоянно лезут в новые отношения своих экс-партнеров.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются невыносимыми бывшими партнерами. Мало того, что они еще долго будут вас изводить своими истериками, так еще и будут делать все возможное, чтобы вы не построили новые отношения.

Скорпион

Большинство Скорпионов - это собственники, которые даже своих друзей противоположного пола могут очень сильно ревновать. А когда речь заходит об их второй половинке, то шаг влево-шаг вправо - расстрел на месте. Если их бросить, то это тот случай, когда беда не приходит одна. Мало того, что они вас будут изводить, так еще и могут наговорить кучу гадостей вашему новому партнеру.

Рыбы

Рыбы очень быстро привязываются к людям, поэтому логично, что им тяжело с ними расставаться. Даже после расставания они всячески будут вам напоминать о себе. При каждом удобном случае они запрыгнут к вам не только в постель, но и в душу. Но обиды они не прощают никогда. Они могут через что-то переступить, но точно не забудут.

Стрелец

Если Стрелец будет инициатором разрыва отношений, тогда все смогут с легкостью выдохнуть. Но если вы его бросите, то будьте готовы к тому, что он этого просто так не оставит. Стрельцы могут отомстить. Более того, они и сами будут это очень тяжело переживать, ведь этот огненный знак Зодиака обладает достаточно сильным эго.

Напомним, кто из знаков Зодиака всегда получает желаемое.

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