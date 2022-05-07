Специалисты считают, что эти люди чаще всего предают или подставляют.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых являются не очень хорошими друзьями - они склонны ко лжи, предательству, сплетням за спиной и прочим не очень "дружеским" поступкам.

Близнецы

Сам знак говорит о том, что у этих людей есть два лица, и они сами выбирают когда и какое показывать. Близнецы склонны к тому, чтобы искать выгоду в общении со своими приятелями. Как правило, они никому не открываются по-настоящему, а стараются показать "нужную" сторону. С такими людьми нужно быть очен аккуратными, поскольку они склонны ко лжи и предательству.

Лев

Львы - это очень самовлюбленный знак Зодиака. В каких бы близких отношениях вы не находились, они все равно будут думать в первую очередь только о себе. Конечно, вы можете попытаться донести им, что нужно ценить и уважать свое окружение, однако, скорее всего, они вас не поймут.

Весы

С рожденными под знаком Весов дружить крайне сложно. Они нередко проявляют свою агрессию, срываются на других, а если что-то идет не по их плану, могут обижаться и плести интриги.

Безусловно, это касается не всех весов, однако они к этому склонны.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, очень вспыльчивые и обидчивые. Поэтому порой они могут обижаться даже на мелочи, из-за чего их друзьям с ними крайне тяжело. Несмотря на честность и преданность, они без труда могут отказываться от своих близких людей, если те не признают их величия. А еще Стрельцы - это жуткие эгоцентристы.

Рыбы

Уроженцы данного знака - одни из наиболее лживых людей. Рыбам свойственно обманывать даже в мелочах, аргументируя это "ложью во благо". Поэтому в тесном общении с ними астрологи рекомендуют быть предельно внимательными и доверять их словам с особым вниманием.

Напомним, ранее астролог назвал точные даты, когда Украину могут бомбить.

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