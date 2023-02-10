Этим людям лучше вообще не заводить детей!

Астрологи проанализировали материнские навыки всех знаков Зодиака и рассказали о тех, кто со своими обязанностями справляется крайне плохо. Самыми ужасными матерями по знаку Зодиака считаются Весы, Скорпионы и Рыбы. Почему так - читайте в материале.

Весы

Представительницы данного знака Зодиака становятся мамами в зрелом возрасте, что, казалось бы, должно сыграть на руку, однако в реальной жизни все не так хорошо, как хотелось бы. Часто Весы так и не понимают для чего они заводят детей, думая, что ребенок - это их личная вещь.

Весы пытаются строить из себя идеальных родителей. Они делают вид, что все знают о своем ребенке, лезут в его личную жизнь (касается подростков и старше), а также нередко воспитывают при помощи физической силы. Это навсегда прерывает узы между поколениями.

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Скорпион

Скорпионы - это те, кому нужна мама еще очень долго. Часто они безответственно относятся к своим наследникам, из-за чего те попадают в не очень приятные ситуации. Также астрологи считают, что мамы-Скорпионы не обладают достаточным материнским инстинктом, чтобы дать своему ребенку все, в чем он нуждается.

Рыбы

В тройку антирейтинга мам по знаку Зодиака вошли Рыбы. Часто представительницы этого знака Зодиака непостоянны в отношениях со второй половинкой, поэтому из-за этого их ребенок может расти без отца. Неблагополучие отражается и на характере малыша, ведь он, видя такую картину мира, думает, что так и должно быть.

Рыбы чаще всего ставят на первое место приоритетности свою личную жизнь, а потом уже воспитание ребенка.

Напомним, маг Шептицкий ответил, когда Украина очистится от оккупантов.

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