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Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые могут найти выход из любой ситуации. Они достаточно мудрые и хитрые, поэтому являются победительницами по жизни.

Лев

Стихия знака Зодиака Лев - огонь. То есть это уже говорит само за себя. Эти девушки - настоящий "пожар", причем во всех смыслах этого слова. Несмотря на излишнюю эмоциональность, они всегда поступают мудро и хитро. Они умеют перекручивать ситуацию в свою пользу, что бы не произошло. Поэтому связываться с ними очень опасно, ведь вам не удастся их переиграть.

Козерог

Эти женщины знают, что, где и когда сказать. Интересно, что просто так они не издают звуковые сигналы, только с какой-то целью. У них все продумано на десять шагов вперед. Понять, что происходит в их голове практически невозможно, ведь они не раскрывают своих истинных мотивов. С ними порой сложно, но очень интересно.

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Рак

Девушки, рожденные под этим зодиакальным созвездием, прирожденные мамы и жены. Для них очень важен семейный уют, тепло, соблюдение всех традиций. Они вокруг себя создают атмосферу, когда всем комфортно и хорошо. С ними вы будете как за каменной стеной. Поэтому Раки и попали в список самых мудрых женщин.

Напомним, ранее астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака.

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