Представители этих знаков получат шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представителей которых началась "белая полоса" в жизни. Их ждет масса сюрпризов до конца текущей недели, 2 октября.

Речь идет о двух знаках. Люди, рожденные под ними, получат шанс изменить свою жизнь к лучшему, обрести счастье или справиться с давними проблемами.

Счастливчики по знаку Зодиака

В указанный период особенно удачливыми будут Тельцы. Представители этого знака справятся с любыми задачами, смогут без проблем наконец-то обойти те препятствия, которые длительное время мешали им быть счастливыми. Для этого астрологи им рекомендуют посмотреть на свою жизнь со стороны, и решение/ответ обязательно найдется. В эти дни у Тельцов будет преобладать интуиция при принятии тех или иных решений. Именно она подскажет, каким путем следует двигаться к поставленным целям, чтобы все получилось лучшим образом.

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Не менее удачной неделя будет у Раков. Больше всего им повезет в делах. Указанные дни хорошо подойдут для всяческих перемен, которые раньше их пугали. Теперь смело можно отправляться даже на поиски новой работы или сферы деятельности. В любом случае эти перемены пойдут на пользу, добавят больше смысла в жизни, Ракам этого в последнее время очень не хватает. Для отдельных представителей знака текущая неделя может очень на долго остаться в памяти, даже стать роковой или переломной. Все будет зависеть от них самих и от их восприятия.

Ранее, астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет удачная неделя, в особенности для перемен к лучшему в любовной сфере.

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