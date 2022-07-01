По прогнозу астроэксперта, уже в июле возможен переговорный процесс.

Астролог Анна Ефремова на фоне обострения ситуации в Украине из-за развязанной Россией полномасшабной войны дала обнадеживающий прогноз по дальнейшим событиям.

Своим видением ситуации в Украине из-за войны астроэксперт поделилась в Телеграмм-канале.

Она напомнила, что май и июнь - самые сложные месяцы для нашей страны. По прогнозам Ефремовой, в июле ожидается переговорный процесс.

"Напоминаю, что только сентябрь внесет более значимые перемены. Но и то, мы их ощутим не прямо таки вот... Весь 2022 несет напряжение", - говорится в прогнозе астролога.

Ефремова подчеркнула, что, по ее прогнозам, Украина сохраниться как государство.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что самая сложная ситуация в Украине из-за войны произойдет во время соединения Марса и Урана, которое будет в конце июля - начале августа 2022.

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