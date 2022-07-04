Эксперт отметила, что Беларусь будет принимать участие в российско-украинской войне.

Астролог Анна Ефремова рассказала, что украинцам еще очень рано расслабляться. В июле 2022 года будут результаты переговоров по войне, но это не значит, что враг отступит от своих преступных планов.

"Итак, до 12 июля крайне неблагоприятное время для Украины, очень опасно, и я могу предположить, что в этот период нас могут ожидать всякого рода "сюрпризы". То, как разворачивается ситуация с Беларусью, не требует лишнего объяснения. Беларусь будет участвовать в этой войне на более официальном уровне. Уповаю на беларуский народ, который максимально будет препятствовать вторжению в наше государство всеми доступными способами", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

Кроме того, эксперт призвала украинцев не возвращаться домой, так как ситуация в стране остается тяжелой и опасной.

Напомним, ранее астролог Анна Ефремова предсказала оккупацию нескольких городов Украины. Но, по ее словам, позже Украина таки вернет свои территории.

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