В этих городах очень опасно пока находиться.

Астролог Ангелина Вакулина составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснили, в каких городах сохраняется высокая опасность.

В своем Instagram Вакулина написала, что российские оккупанты устроят настоящую "мясорубку" в таких городах как Кропивницкий, Киев, Бровары, Белая Церковь, Васильков, Фастов и ближайшие населенные пункты, Одесса, Днепр, Харьков, Ивано-Франковск.

"Неделя будет похожа на мясорубку. Просто ад. Не посещайте места скопления людей - центры, рестораны, торговые центры, парки, бассейны", - написала эксперт.

Она добавила, что в ближайшее время лучше даже не посещать супермаркеты. Также она призвала не пренебрегать сигналами тревоги, и если она звучит, то лучше спуститься в укрытие.

Напомним, ранее астролог предсказала "сюрпризы" для Украины в июле 2022.

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