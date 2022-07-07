Эксперт убеждена, что лето будет опасным.

Украинский астролог Ангелина Вакулина сделала прогноз для Украины и определила, что конец лета и начало осени будут очень опасными.

Об этом сообщает Главред.

По словам Вакулиной, Украину знатно потрясет в августе, сентябре и октябре 2022 года.

"Обострения начнутся с середины августа, и выдохнуть мы сможем уже к новому году. Август, сентябрь, октябрь потрясет знатно", - говорит астролог.

Также она назвала самые опасные дни в июле - 17 и 20 числа. А с 23 июля, по ее мнению, российские захватчики устроят кровавую бойню в Украине.

"17, 20 июля очень тревожные и опасные дни. С 23 июля начало активных боевых действий, которые продлятся до конца лета", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог рассказала, когда ВСУ выгонят оккупантов из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: