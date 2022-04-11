Астрологиня Марина Онищенко отметила, что 16, 24 и 30 апреля имеют положительную энергетику к изменениям.

Известная астрологиня Марина Онищенко перечислила важные даты в апреле 2022, которые принесут Украине позитивные изменения.

Свой прогноз она озвучила в программе "Звездный путь".

"16 апреля - полнолуние. Для Украины будет очень-очень хорошее событие. Это будет сочетание трех планет, которые символизируют собой чудо. То есть это будет олицетворять собой то, к чему мы сильно стремились и оно как бы осуществилось таким образом. Это будет день победы, но я бы сказала, что это будет день, когда будут подписаны какие-то важные документы", - комментирует астролог Марина Онищенко.

Относительно документов, как уточняет астролог, речь идет о заключении какого-то соглашения или получении помощи, и это станет шагом, который "прекратит все". Впрочем, окончание огня, по данным эксперта, прогнозируется на 24 апреля.

Напомним, астролог заявила, что Москва повторит судьбу Мариуполя.

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