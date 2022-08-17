Им не стоит доверять крупные суммы денег. Кроме того, эксперты советуют не вести с ними никаких дел.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака отличаются особой финансовой неграмотностью. Каким бы ни был их доход, они практически всегда "на мели", а те долги, которые они берут у знакомых и коллег, они либо отдают с большим опозданием, либо не отдают вообще. Таких знака всего два.

Козерог

С этими людьми вообще не стоит связываться в плане финансов. Они часто забывают о денежных обязательствах перед другими людьми, не вовремя возвращают долги и выплачивают кредиты. В общем, эти люди являются не очень надежными.

Кстати, если попросить их о помощи, то они с великой вероятностью вам откажут, потому что сами - невероятные жадины.

Лев

Львы очень хотят не работать, и получать много денег. Это один из самых меркантильных знаков; его представители ищут личную финансовую выгоду везде и во всем. Если они занимают деньги, то им приходится несколько раз напоминать о том, что их нужно вернуть.

Напомним, названы женщины по знаку Зодиака, с которыми невыносимо жить.

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