Влад Росс рассказал, какие мужчины самые отважные и смелые.

Известный украинский астролог Влад Росс назвал несколько знаков Зодиака среди мужчин, которые смело вступают в бой даже с самыми сильными противниками.

Об этом сообщает Главред.

Дева

На первом месте оказались мужчины-Девы. По словам эксперта, именно эти мужчины всегда четко и безоговорочно выполняют разные приказы. Они смелые и отважные, поэтому готовы сражаться за свою Родину до последней капли крови.

Козерог

Козероги попали в этот рейтинг благодаря своей выносливость. Даже если им кажется, что они уже не могут сражаться, даже если у них возникают мысли, что бой проигран, они все равно пойдут до конца. Именно благодаря такому качеству они могут дослужиться до генеральских погонов.

Овен

Овны не бояться рисковать. По мнению Влада Росса, мужчины этого знака Зодиака в порыве могут неожиданно сбить десяток самолетов противника. Более того, они ничего не боятся.

Скорпион

Скорпионы также обладают несколькими качествами, которые делают из них хороших воинов. Во-первых, это выносливость, а, во-вторых, они умеют хранить тайны. Даже под пытками они не выдадут секретную информацию. В этом плане на них всегда можно положиться.

Напомним, ранее экстрасенс ответил, будет ли второе нападение на Киев.

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