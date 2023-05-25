Этому знаку все будет удаваться на "ура".

Астролог Влад Росс рассказал, что расположение планет в июне окажет положительное влияние на Льва. В этом месяце его ждут одни удачи и счастье.

Так, Венера войдет в их дом счастья, успеха, любви, больших финансовых возможностей. Поэтому уже в первый месяц лета они могут решиться на кардинальные перемены в жизни.

"Для них благоприятно переходить на новое место работы, влюбляться, находить избранника. Одинокие Львы найдут любовь всей своей жизни. Больше всего им будет фартить после 5 июня и аж до конца месяца", - сказал Росс в интервью УНИАН.

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Он добавил, что в июне им стоит как можно больше времени посвятить своей личной жизни. Также перед Львами появятся и новые возможности. Не лишним будет и работа над имиджем и харизмой.

Кроме того, в этом месяце Львы могут рассчитывать и на повышение зарплаты. Поэтому поговорите об этом со своим начальством.

Напомним, конец мая осчастливит только три знака Зодиака. Их ждет успех во всех делах.

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