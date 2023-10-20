Вселенная будет на их стороне.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН назвал четыре счастливчика ноября по знаку Зодиака. По его словам, им будет круто везти во всех сферах их жизнедеятельности.

Больше всего, по словам эксперта, в ноябре повезет Весам. Их планета Венера входит в их знак Зодиака, поэтому их ждет удача в финансовом плане и в любви. Также они могут открывать новые бизнес-проекты. В конце месяца будут удачными дальние поездки и получения образования.

Благоприятным месяц будет и для Стрельцов - протекция, дружеское общение, большие планы, проекты, путешествия. Меркурий в их знаке будет открывать дороги, новые горизонты и прочее. И главный замысел - разного рода стартапы.

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На третьем месте Водолеи. Их ждет успех в общении с начальством, вышепоставленными людьми, иностранцами. Особенно на любовном фронте у них все будет хорошо.

Близнецы в этом месяце могут буквально раствориться в любви. Секс, отношения, ласка, объятия - то, что им очень нужно в это время. Одинокие Близнецы могут найти свою вторую половинку. Более того, они могут выиграть в карточных играх.

Напомним, ранее астрологи предупредили о серьезной опасности три знака Зодиака.

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