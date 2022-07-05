5 июля произойдет перелом в войне с Россией.

Известный астролог Дмитрий Уранус рассказал, что 5 июля произойдет перелом в войне с Россией.

"Марс 5 июля переходит в Телец, и очень тяжелая карта перехода Марса в Овен теряет силу и свой негатив. Думаю, что напор противника на долготу Бахмута должен ослабнуть, а линия фронта около Бахмута стабилизируется. Теперь очень важно не дать противнику приблизится к линии городов Константиновка-Краматорск-Славянск с севера и с юга, чтобы не образовался новый котел", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Северодонецк, Лисичанск и близлежащие населенные пункты были обречены, их невозможно было удержать. Долготу Бахмута противник не пересек, она удержана, что является большим плюсом.

"Эту долготу следует удерживать любым путем, в июле ее можно удержать", - добавил эксперт.

Напомним, ранее астролог назвала города, где оккупанты вскоре устроят "мясорубку".

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