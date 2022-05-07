Специалист сообщила, что ситуация склонна к изменению уже в ближайший понедельник.

Приближается 9 мая - день, когда в РФ отмечают праздник победы во Второй мировой. Есть довольно большой шанс, что в этот день обстрелы мирных городов Украины будут более интенсивными, чем обычно, потому что "вторая армия мира" захочет продемонстрировать свои возможности. Именно поэтому астропсихолог Валентина Виттрок утверждает, что с этого дня война может изменить свою фазу на более активную.

В комментарии "ТСН" специалист рассказала, что в первой половине дня мы будем иметь дело с 9-м лунным днем, который астрологи справедливо считают "сатанинским".

"Силы зла активизируются и могут нанести серьезные вред как каждому отдельному человеку, так и всему человечеству в целом. Велика вероятность насилия – не только морального, но и физического, поэтому звезды настоятельно советуют проявлять осторожность: не поддаваться на провокации, гнать от себя тягостные и дурные мысли, меньше общаться с теми, кто вызывает раздражение или страх", - прокомментировала Виттрок.

Специалист утверждает, что высок риск выхода на более активную фазу боевых действий в Украине.

"И в эту схему вероятность всеобщего призыва и новой – еще более активной – фазы войны вполне укладывается", - резюмировала астропсихолог.

Напомним, ранее астролог назвал точные даты, когда Украину могут бомбить.

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