УНИАН назвал 5 самых опасных дней ноября, на которые лучше не планировать важных дел.

Эзотерикам хорошо известно влияние Луны на судьбу человека и его планы. Лунный календарь подсказывает людям удачные дни для различных дел и предупреждает об опасностях. Некоторые дни лунного цикла несут опасность для людей, повышают риск заболеваний, различных конфликтов и других неприятностей. На эти даты лучше не планировать ничего важного.

8 ноября – Полнолуние в знаке Тельца

Полнолуние – это всегда непростое и полное противоречий событие. Полнолуние 8 ноября пройдет в знаке Тельца, который известен своим упрямством и жадностью. В этот день отношения между людьми ухудшатся, пропадет взаимопонимание и сочувствие. Многие люди станут упрямыми и черствыми к чужим проблемам. Возможно неадекватное восприятие финансовых трат, поэтому лучше не назначать на этот день крупные покупки.

16 ноября – убывающая Луна в знаке Льва

Это день, когда людям стоит меньше говорить и больше думать, чтобы не сказать чего-то лишнего и обидного. 16 ноября стоит чаще задумывать о чувствах других людей и о том, стоит ли вам давать непрошеные советы. Вы можете узнать неприятную правду о близких. Эта дата четко объяснит, кто ваш настоящий друг, а кто говорит гадости о вас за спиной.

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21 ноября – убывающая Луна в знаке Скорпиона

Это последний день перед новолунием, который приближает к финалу лунный цикл. Этот день может вызывать у людей беспричинные переживания и тревогу. Эзотерики рекомендуют в этот день отгонять от себя тревожные мысли и заняться делами, которые приносят вам удовольствие. В этот день стоит свести к минимуму общение с окружающими, поскольку люди могут использовать вас в корыстных целях.

25 ноября – растущая Луна в знаке Стрельца

Первые лунные сутки "запрограммируют" весь месяц, поэтому эта дата очень ответственная. От того, как вы проведете 23 ноября, зависит весь следующий месяц. Поэтому важно провести эту дату в хорошем настроении и добром здравии, иначе будете болеть и грустить целый месяц. Не очень удачный день для проведения деловых встреч и свиданий. Если что-то пойдет не так, то в будущем возможны проблемы в любви и работе.

30 ноября – растущая Луна в знаке Водолея

В этот день каждое сказанное слово будет иметь последствия, поэтому нужно хорошо думать над сказанным. Неприятные слова могут ранить человека, как острые ножи. Общение между людьми становится натянутым и повышается риск конфликтов и обид. День неудачный для новых начинаний. А если начали какое-то дело, то его надо закончить до вечера, иначе вы никогда их не завершите.

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