Зачем цифры в сыре и какое их предназначение - узнайте в материале.

Все мы когда-то находили пластиковые цифры в сыре, но мало кто знает, для чего именно они нужны. Из простого интереса многие наверняка задумывались, что означают такие послания от производителя. Зачем пластиковые цифры в сыре и зачем их туда кладут - объясним в нашем материале.

Ранее мы писали, как отличить натуральный сыр от подделки, а также рассказали как понять, натуральный сыр или нет.

Зачем в сыре цифры - раскрываем тайну

Цифры в сыре должны помогать работникам пищевых предприятий точно и быстро определять номер варки, дату производства продукта и другую важную информацию. Пластмассовые цифры в сыре еще во времена СССР вдавливали в готовый продукт, при этом они были обязательным технологическим элементом в производстве.

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То есть с целью удобства и для того, чтобы не писать информацию на упаковке, пластмассовые цифры в сыре обозначали дату выработки, от которой собственно потом отсчитывали период созревания продукта до его готовности. И уже после этого сыр с этими цифрами попадал в продажу на полки магазинов. Поэтому ответ на вопрос, для чего в сыре цифры, простой и довольно обыденный.

Что означают цифры в сыре еще

Согласно информации от разных производителей сыра, цифры в головку такого продукта закладываются еще на этапе его созревания. Сроки созревания у всех сыров разные и вы, увидев неразрезанную головку продукта на прилавке магазина, можете увидеть цифры и понять - готовый перед вами сыр (тот, что успел вызреть) или нет.

Раньше многие дети даже собирали коллекции из пищевого пластика, который находили в покупном сыре. Сейчас же цифры в сыре найти можно очень редко, их там практически уже нет. В наше время информацию о номере партии и дате изготовления сыра очень часто помещают на упаковку продукта, который покупает потребитель. То есть, изучить информацию о сыре можно только прочитав документацию о продукте или данные на упаковке.

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