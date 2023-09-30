Такая, казалось бы, мелочь, способна превратить вашу посуду в источник болезней и негативний энергии.

Сколотая посуда найдется едва ли не в каждой доме. У кого-то это тарелки, доставшиеся от бабушки, которые не хватает времени перебрать, у других - любимая чашка для кофе, которую жалко выбросить. Мы храним и используем эти предметы даже не задумываясь, можно ли есть со сломанной посуды. А вреда от нее, очевидно, больше, чем пользы.

Можно ли пить из посуды со сколами - научное объяснение

Причин, почему нельзя пить из кружки с трещиной и почему нельзя есть с посуды со сколами, называют сразу несколько. Скол на посуде - не только эстетический дефект. Такая, казалось бы, мелочь, способна превратить вашу любимую тарелку или чашку в источник опасных веществ и инфекции.

В случае, если используется изделия из стекла или керамики со сколом, всегда есть риск поцарапаться и проглотить мелкие осколки. Это, пожалуй, самая очевидная причина, почему нельзя пить из битой посуды, но есть и другие.

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Среди причин, почему нельзя использовать надколотую посуду из керамики, называют потенциальных риск контакта со свинцом. Большинство изготовителей используют свинец в глазури для керамики, чтобы сделать изделия долговечными. Но в случае повреждения покрытия угроза вымывания свинца становится больше, а безопасного уровня этого вещества для вашего организма не существует.

Кроме того, некоторые исследования утверждают, что в сколах и трещинах на посуде могут завестись бактерии и плесень, которые могут стать причиной серьезных заболеваний.

Почему нельзя есть из битой посуды - примета

Многие религии, духовные практики и народные поверья рассматривают битую посуду в доме как нечто негативное.

Главным объяснение того, почему нельзя пить из битой посуды, примета называет нищету. Считается, что от треснувшей посуды необходимо сразу избавляться. Ее хранение может навлечь финансовые проблемы. Ранее УНИАН называл эту и другие привычки которые приводят к бедности.

Кроме того, предвестником беды в вашей семье может стать посуда со сколами в доме - приметы говорят, что ничего хорошего от ее появления лучше не ждать. Это могут быть финансовые проблемы, проблемы со здоровьем и любые другие трудности.

В фэн-шуй считается, что даже хранение щербатых тарелок и кружек приведет к негативным последствиями. О том, почему нельзя есть и пить с треснутой посуды, и говориться не стоит.

А эзотерики скажут, что трещины и выбоины на посуде - место, где скапливается не только грязь, но и негативная энергия.

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