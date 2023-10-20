На каком режиме стирать джинсы, чем и как часто, чтобы они носились как можно дольше - 3 простых совета от профи.

Джинсы есть практически у каждого, и большинство из нас их стирает обычным способом - в стиральной машинке, в режиме "хлопок" и на средней (а то и высокой) температуре. И вот здесь мы уже допускаем ошибки. Основатель и креативный директор одного из американских брендов джинсовой одежды дала несколько простых советов, при какой температуре стирать джинсы, какой режим для них самый подходящий и как часто нужно стирать джинсы, чтобы они дольше прослужили вам.

Как правильно стирать джинсы в машинке - 3 совета от эксперта

Основатель и креативный директор лос-анджелесского бренда женской и джинсовой одежды Pistola Грейс На рассказывает об основных нюансах при стирке джинсов. По ее словам, их можно смело отправлять в стиральную машинку, но придерживаться при этом трех основных правил:

стирать джинсовую одежду в машинке следует исключительно на деликатном режиме (он, как правило, предусматривает невысокую t);

использовать для стирки нужно щадящие чистящие средства, чтобы не испортить ткань;

сушить джинсы лучше всего на воздухе, а не в автоматической сушилке - сушилка, как и стиралка, сокращает джинсам "жизнь".

Также эксперт советует отказаться от разного рода отбеливателей и пятновыводителей, даже если они безопасны для цвета - со временем это приведет к износу волокон джинсовой ткани, и в результате джинсы будут выглядеть мешковатыми.

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Как часто нужно стирать джинсы? Здесь, говорит эксперт, важно не переборщить - джинсы можно "перестирать". "Стиральная и сушильная машины со временем разрушают ткань. Это приводит к провисанию ткани в тех местах, где мы обычно этого не хотим, например, на попе и коленях", - говорит Грейс На. Поэтому джинсы в стиральной машинке нужно стирать как можно реже: эксперт рекомендует носить их до тех пор, пока вы можете обходиться без стирки. Если джинсы хорошо сшиты и прочны, то их можно носить без стирки как минимум неделю.

Ранее мы также рассказывали, как часто стирать джинсы по мнению гендиректора Levi's, и почему он этого не делает вообще.

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