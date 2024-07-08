При отключениях света многие украинцы пользуются различными генераторами.

Многочасовые отключения света лишают граждан Украины жить полноценной жизнью - более того, из-за постоянных перепадов напряжения часто ломается бытовая техника. УНИАН выяснил, что нельзя делать с генератором и какие устройства лучше через него не включать.

Что нельзя подключать к генератору - список приборов

Самая важная техника для многих людей - это холодильник, стиральная машинка, телевизор и компьютер. Именно эти устройства хочется использовать даже при отключениях света. Но можно ли подключать телевизор к генератору на самом деле?

Эксперты говорят, что телевизоры и компьютеры относятся к видам техники с чувствительной электроникой, которые могут не пережить скачков напряжения. Учитывая тот факт, что в генераторах, чаще всего, переменный ток (весьма нестабильный по сравнению с тем, который идет по проводам в домашней розетке), без стабилизатора есть риск повредить технику.

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К сожалению, ответ на вопрос о том, можно ли подключать холодильник к генератору, тот же - этот вид устройств также чувствителен, и требует постоянной подачи стабильного тока.

Еще не рекомендуют использовать генератор для питания промышленных обогревателей и электрических плит - то есть, тех устройств, которым нужен высокий уровень энергии. Большинство генераторов все-таки ограничены в мощности, и если слишком сильно их перетруждать, рано или поздно ваш помощник просто сгорит на работе. То же самое касается устройств с электрическими моторами (бензопилы, электропилы и электродрели) - очень часто их подключение провоцирует всплеск энергии. Если такие "вспышки" будут слишком мощными и слишком частыми, генератор также выйдет из строя.

Отдельный вид устройств - это техника, в которой нет встроенной защиты от перегрузки и слишком чувствительные приборы. В первом случае (при наличии защиты) устройство просто отключается, если "чувствует", что к нему идет большее количество энергии, чем то, которое ему нужно для нормальной работы. В случае, когда такой функции нет, прибор будет принимать ток, перегреваться и работать в усиленном режиме, но недолго - рано или поздно сломается.

С чувствительностью все обстоит сложнее - есть устройства с датчиками температуры, различными таймерами и так далее - настроенные только для работы от сети 220 В. Если подключать такую технику к "агрессивному" генератору, она не будет работать корректно или вообще сгорит.

Что можно подключить к бензиновому генератору

Если вы только планируете приобрести подобное устройство для обеспечения себя благами цивилизации, подумайте о мощности. Как правило, для квартиры хватает генератора в 1 или 3 кВт.

Что можно подключить к генератору мощностью 1 кВт, так это холодильник и освещение, вероятно, еще и телевизор. Больше такой маленький прибор не выдержит.

Если вам этого мало - берите генератор в 3 кВт - это самый оптимальный вариант для городской квартиры, частного дома или дачи. К нему можно подключить:

Холодильник (до 250 ватт).

Компьютер и ноутбук (до 600 ватт).

Телевизор (до 200 ватт).

Микроволновую печь (до 1000 ватт).

Помните, что одновременно подключать к генератору 3 кВт можно 3 бытовых прибора малого и среднего уровня потребления электричества. Если вам нужно, чтобы работал, например, холодильник, компьютер и иногда - зарядка для телефона, то генератора в 3 кВт вполне хватит.

Почему нельзя подключать стабилизатор к генератору

Стабилизатор напряжения необходим для того чтобы обеспечить равномерную подачу тока на все приборы. Что нельзя делать с генератором на бензине или дизеле - это использовать стабилизатор после него. Если так сделать, то генератор выключится или у него выгорит АВР, еще лучше - сломается защитное устройство. Так что, если есть необходимость использовать стабилизатор, соблюдайте очередность действий.

Стоит понимать, что такие "танцы с бубнами" нужны, чаще всего, для дизельных и бензиновых генераторов - инверторные в этом смысле гораздо современнее и не требуют дополнительных опций, но они стоит в 2-3 раза дороже и оказались в дефиците на украинском рынке.

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