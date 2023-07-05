Украинцы могут узнать уровень радиационного загрязнения в своем населенном пункте бесплатно.

Украинская разведка предупреждает, что российские оккупанты подготавливают теракт на Запорожской АЭС. Украинцы опасаются выброса радиации, если РФ решится на преступление. Каждый украинец может узнать уровень радиации в Киеве и в других городах самостоятельно из бесплатных сервисов.

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Какой уровень радиации опасен для человека

Норма радиации в Украине составляет 0,1-0,3 мкЗв/ч или 100-300 нЗв/ч. Это нормальный уровень радиации, которому мы подвергаемся ежедневно.

0,3-1,2 мк3в/ч - это уже вредный для здоровья повышенный радиационный фон.

Свыше 1,2-мк3в/ч - опасный радиационный фон. При уровне радиации 1,5-4 мкЗв/ч развивается лучевая болезнь. Облучение уровня 6 мкЗв/ч и больше является смертельно опасным.

Как пользоваться дозиметром радиации

Дозиметр - самый простой способ измерить радиацию. Просто возьмите прибор в руку и он все сделает за вас. Обойдется такой прибор примерно в 1-2 тысячи гривень. Радиационный фон может быть нестабильным, поэтому для более точного результата измерьте радиацию 3-5 раз.

Если проводите измерение в доме, то держите дозиметр ближе к полу и стенам, но подальше от голых кирпичных стен и печи - они могут искажать показания.

Онлайн-карта радиационного загрязнения

Активисты из Днепра разработали карту радиации в Украине в реальном времени. Данные об уровне радиации предоставляет Минздрав Украины и ДТЭК. К сожалению, на временно оккупированных РФ территориях радиационный фон измерить невозможно.

На момент написания этого материала уровень радиации в Украине не превышал норму нигде, кроме зоны отчуждения вокруг Чернобыля.

Как измерить уровень радиации без дозиметра

Узнать уровень радиации онлайн в своем населенном пункте можно без карты и без дозиметра. Сделать это можно несколькими способами:

Телеграм-бот Radiation and Smog Alarm подскажет уровень радиационного фона в вашем населенном пункте, если разрешите доступ к вашему местоположению. Также программа расшифрует значение в результате.

Бесплатное приложение Radiation Scan Pro представляет собой онлайн-дозиметр. Программа простая и понятная в использовании, доступна на iOS и на Android.

EMF Detector - очень простое приложение, которое показывает уровень радиации в вашей местности и объясняет, насколько он соответствует норме. Программа есть на iOS и Android.

Важно заметить, что все эти способы требуют наличия интернета.

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