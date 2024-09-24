Разные типы ткани требует определенного ухода.

Стирка при 40 градусах пользуется большой популярностью среди хозяек. Она занимает не слишком много времени, поскольку в среднем цикл длится около 90 минут. Но многие не знают, что стирать при 40 градусах можно, а что и вовсе не имеет смысла. УНИАН разбирался, в этом вопросе.

Почему нельзя стирать при 40 градусах - вы точно этого не знали

Для начала, разберемся почему стирка при 40° может быть не самой лучшей идеей. Все дело в том, что с серьезными загрязнениями этот режим попросту не справится. А с легкими отлично работает и стирка при 30°. Так что нет никакой необходимости тратить ресурс на нагревание воды на лишние 10°.

И сразу ответим на популярный вопрос - можно ли стирать при 40 градусах, если написано 30°? Производитель неспроста указывает определенные правила ухода за изделием.

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К примеру, если постирать шелк при высокой температуре, вещь можно будет отправить на свалку. Так что советуем следовать рекомендациям, указанным на бирке. Если на вашей машинке режима стирки при 30 градусах нет, выбирайте 20°, а не 40°.

Что можно стирать при 40 градусах, а что - нет

Разные типы ткани требует определенного ухода. Как мы уже обозначили, для шелка температура в 40° может быть губительной. Далее поговорим детальнее о других видах ткани.

Рассказываем, можно ли стирать шерсть при 40 градусах. Зачастую изделия из этого материала советуют отстирывать вручную или в машинке, но не на высоких температурах. Идеально для шерсти подойдут 30-40°, но не выше.

Далее разберемся, можно ли стирать хлопок при 40 градусах. Если важно не допустить усадки изделия, к которой склонны вещи из 100% хлопка, рекомендуется выбирать температуру до 40°.

В то же время светлое постельное белье из этого материала можно отправлять в барабан и на 90° – так вы эффективнее избавитесь от загрязнений. Но можно ли стирать постельное белье при 40 градусах? Ответ - да, но все зависит от ткани, из которой оно сделано. К примеру, постель из полиэстера можно стирать даже при 30-35°, а вот сатиновую - при температуре не выше 60°. Кстати, цветные комплекты из хлопка тоже можно стирать на 40 градусах - так вы сохраните цвет.

Напоследок поговорим о том, можно ли стирать джинсы при 40 градусах. Производители стиральных машинок утверждают, что лучше выбирать температуру не выше 30°. Это поможет предотвратить усадку вещи, а также сохранит цвет денима.

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