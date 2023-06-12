Пропустить тот самый идеальный момент, когда вынимать пирог из духовки лучшего всего, страшно каждый раз, когда готовишь это блюдо.

Никому не пожелаешь пережить этот позор и поставить на стол сырой или превратившейся в уголь пирог. Но и часами стоять у духовки и караулить блюдо - не вариант.

УНИАН подскажет, когда вынимать пирог из духовки, чтобы он точно вышел "как надо".

Конкретная температура и время выпечки могут варьироваться в зависимости от рецепта, который вы используете. И факторов тут множество - масса изделия, вид теста… Однако есть общие рекомендации, которым можно следовать.

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Сколько печь пирог в духовке - правила для разных видов теста

Упростить себе задачу при приготовлении пирога можно, ориентируясь на ключевые правила для выпекания изделий из разных видов теста, приведенные ниже.

Сколько выпекать пирог из дрожжевого теста:

крупные изделия (0,5-1кг) из простого дрожжевого теста без опары выпекают от 20 минут до часа при температуре 200-240 °C;

крупные изделия (0,8-1кг) из сдобного дрожжевого опарного теста - от 40 минут до часа при температуре 180-220 °C.

Сколько печь пирог в духовке из слоеного теста:

крупные изделия (08,-1кг) из слоеного дрожжевого теста выпекают 20-25 минут при температуре 230-250 °C;

крупные изделия (до 1,2кг) из слоеного бездрожжевого теста выпекают от получаса до часа при температуре 230-230 °C.

Если в вашем рецепте не было рекомендаций по температуре и времени выпекания, обязательно запишите себе эту информацию после того, как испечете свой шедевр. Поверьте, это точно вам пригодится, когда соберетесь готовить блюдо снова.

Сколько печь пирог с мясом, рыбой или капустой - запомните это

То, сколько запекать рыбный пирог или пирог с мясом, будет зависеть от того, в каком виде вы добавляли продукт. Если кусочки рыбы или мясной фарш предварительно прошли термическую обработку, нужно будет только дождаться, когда пропечется тесто - тут можно ориентироваться на внешний вид пирога. Если мясо или рыба в начинке сырые - совсем другая история.

Для пирога с начинкой из сырой рыбы время выпекания обычно составляет от 30 до 40 минут при температуре от 190 °C до 200 °C. Рыбу нужно готовить до состояния, когда она будет легко протыкаться вилкой.

Ответ на вопрос о том, сколько печь пирог с капустой, аналогичный - обычно приготовление этого овощного блюда при 190 °C занимает около 40 минут.

Для пирога с начинкой из сырого мяса (будь-то говядина, курица или свинина), время выпекания обычно составляет от 45 минут до 1 часа при температуре от 175 °C до 190 °C. Для начинки из мясного фарша время выпекания может быть немного короче, примерно от 30 до 45 минут. О готовности мяса будет сигнализировать, в частности, цвет. Оно должно быть непрозрачным, белого или коричневого/сероватого цвета (в случае с красным мясом). К слову, если надумали готовить мясной пирог - рецепт блюда на кефире (проверенный и со всеми деталями!) можно найти на нашем сайте.

Как испечь пирог в электрической духовке - правила выбора режима

Обычно в рецептах указываются рекомендации относительно температуры и того, сколько печь пирог - в электрической духовке приготовление не будет в этом смысле отличаться от готовки в газовой. Для того чтобы испечь пирог в электрической духовке, ее, как и газовую, нужно сперва прогреть до определенной температуры, а затем - выбрать режим выпечки. С тем, на каком режиме печь пироги в электрической духовке, как раз могут возникнуть трудности.

Выбор того, при каком режиме печь пирог в духовке такого типа, невелик. Большинство электрических духовок предлагают стандартные режимы, такие как "Выпечка" или "Выпечка в обычном режиме". Они должны хорошо сработать. Если в вашей духовке есть режим конвекции, воспользуйтесь им - пирог будет пропекаться равномернее.

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