Далеко не все знают, что будет, если перегреть суп, и чем это чревато.

Очень часто хозяйки готовят обед и ужин на несколько дней вперед - при ритме жизни среднестатистической женщины мало кто может себе позволить ежедневно тратить время на готовку. Оказалось, что суп, приготовленный впрок, нельзя просто достать и разогреть. Узнайте, почему нельзя греть суп несколько раз.

Ранее мы говорили о том, почему нельзя оставлять ложку в еде.

Можно ли греть суп повторно - мнение экспертов

Эксперты сайта BBC Good Food утверждают, что все остатки еды, в том числе и суп, которые хранятся в холодильнике, должны быть съедены в течение двух дней. Также важно понимать, сколько греть суп на плите или в микроволновке, чтобы сохранить вкус и безопасность еды - важно не доводить его до кипения, а остановиться, когда блюдо станет горячим. Идеальная температура - 70ºC. Учтите, что СВЧ-печь не разогревает еду равномерно, поэтому после подогрева нужно достать тарелку с супом и перемешать, а не включать еще раз.

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Кроме того, эксперты ответили на вопрос, который волнует многих украинских хозяек - можно ли разогреть суп в той же кастрюле, в которой он был приготовлен? Ответ отрицательный, лучше достать эту емкость, налить суп порционно в более мелкую (например, в сотейник) и именно ее поставить на огонь. Связано такое правило с тем, что чем чаще вы разогреваете, а потом охлаждаете еду, тем быстрее она испортится из-за присоединения к ней вредоносных бактерий. Употребив такую пищу, однажды можно отравиться.

Если вам нужно быстрее остудить суп, то запомните простой лайфхак - если блюдо перемешивать, температура будет понижаться активнее. Самый плохой вариант, который можно придумать - это оставить суп на ночь прямо на кухне, чтобы он остыл. В таком случае будьте уверены, что какие-нибудь болезнетворные бактерии точно к нему "пристанут", так что, лучше дождаться, пока блюдо остынет, и убрать его в холодильник.

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