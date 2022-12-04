Отличительные черты характера, забавные привычки и окрас шерсти – все это может помочь выбрать идеальное имя для питомца.

Выбор имени для питомца – это крайне непростая задача. УНИАН собрал прикольные клички для собак, которые подойдут для девочек и мальчиков.

Не важно, стали ли вы родителями маленького пса или только задумываетесь о пополнении в семье – в обоих случаях вы, вероятно, размышляете, как бы так прикольно назвать щенка.

Не стоит ориентироваться на модные клички, ведь мода на имена питомцев быстро меняется – точно так же, как с фасонами джинсов или цветами сезона. Есть вероятность, что популярная сегодня кличка вскоре приестся. Да и шансы встретить на прогулке тезку своего питомца возрастут.

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Черпайте вдохновение из общения с питомцем. Отличительные черты характера, забавные привычки и окрас шерсти – все это может помочь вам решить проблему с тем, как оригинально назвать собаку, и выбрать идеальное имя для питомца.

Мы собрали смешные и забавные варианты того, как можно прикольно назвать собаку – девочку или мальчика. Возможно, вам приглянется один из наших вариантов.

Как оригинально назвать собаку – подборка необычных кличек

Имена для собак-девочек: Айя, Айва, Барби, Гуля, Дива, Дори, Дыня, Киса, Коко, Лило, Луна, Ляля, Мерси, Мими, Мона, Монетка, Муха, Норка, Пуля, Пушинка, Сажа, Соль, Стрела, Рада, Тяпа, Цаца, Цыпа, Фиджи, Чача, Чили, Шокко, Юшка.

Имена для собак-мальчиков: Адмирал, Бади, Бантик, Бах, Бо, Вжик, Вуди, Дин, Дудл, Жорик, Зигги, Игги, Йося, Лайк, Лучик, Мем, Ной, Перец, Потап, Путч, Сачок, Смарт, Той, Тото, Турбо, Фанни, Цукат, Чиж, Чупс, Шрек, Шмель, Шокер.

Как выбрать имя для собаки – полезные советы

Вариантов интересных и смешных кличек для животных великое множество, но некоторые советы помогут значительно сузить круг поиска того самого имени.

Недостаточно того, чтобы кличка для собак была прикольной, имя питомца должно отвечать определенным критериям. Специалисты советуют выбирать короткие имена из одного или двух слогов – их проще запомнить и на них собаки реагируют лучше.

Выбирать в качестве клички общеупотребительные слова или команды не советуют – это может запутать собаку. Если все же душа лежит к длинным и замысловатым именам – сразу подумайте о короткой форме, которой будете ласково называть пушистого напарника.

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