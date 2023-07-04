К сожалению, даже чистые полотенца могут источать неприятный запах, но не все хозяйки знают, как это исправить.

Каждая женщина хоть раз в жизни сталкивалась с неприятной ситуацией - постирав полотенца, она обнаруживала, что они не только не стали свежими и чистыми, а совсем наоборот - приобрели отвратительный аромат. О том, как стирать кухонные полотенца, чтобы не было запаха, а также что делать с банными - читайте в материале.

Почему после стирки в стиральной машине вещи воняют - неочевидная причина

На самом деле, факторов, влияющих на качество стирки, существует несколько:

грязный барабан стиральной машины;

некачественный порошок и кондиционер;

малое количество моющего средства;

быстрая стирка;

неправильный метод сушки.

Эти причины - наиболее распространенные, с ними сталкиваются хозяйки чаще всего, потому что не знают, как стирать полотенца правильно. Во-первых, не рекомендуется постоянно включать СМА на быстрый режим при низкой температуре - в такой среде происходит активное размножение бактерий, которые потом становятся рассадником неприятного запаха. К тому же, стирая вещи на высокой скорости и в холодной воде, вы никогда не избавитесь от пятен и запаха полностью.

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Во-вторых, использованные влажные полотенца нельзя складывать в корзину для белья. На них накапливается олеиновая кислота - вещество, которое находится в составе кожного жира человека. В высокой концентрации кислота вместе с влагой вызывают неприятный запах, из-за этого воняют и полотенца.

Как убрать запах из махровых полотенец - лайфхак

Женщины старшего возраста, которые стирали вещи во времена отсутствия модных порошков и умных стиральных машинок, рекомендуют использовать два средства - соду и уксус.

Запоминайте, как убрать запах с полотенец быстро и бюджетно:

1 стакан соды засыпать в отсек для порошка и включить стирку при 60 градусах;

1 стакан уксуса вылить в третий по счету отсек и запустить режим, предполагающий замачивание.

Эти два способа помогут вам не только навсегда избавиться от неприятного запаха полотенец или других вещей, но и вернуть тканям мягкость. В качестве альтернативы вы также можете использовать "Белизну" - 100 мл жидкости нужно вылить в отсек для порошка и поставить стирку минимум на 2 часа при высокой температуре. После такой обработки белье и полотенца обязательно высушить на балконе, чтобы хлорка выветрилась полностью.

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