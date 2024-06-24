Обычный копеечный порошок может помочь, даже если кажется, что вещь осталось только выбросить.

Каждая женщина хочет, чтобы постиранные вещи были идеально чистыми с первого раза. Иногда даже дорогие моющие средства и порошки неспособны дать такой результат. УНИАН расскажет, можно ли сыпать соду в барабан стиральной машины и что будет, если так сделать.

Можно ли добавлять соду в стиральную машину-автомат

Мало кто понимает, что будет, если добавить соду в стиральную машину и зачем нужно так делать. Опытные хозяйки утверждают, что такой элементарный лайфхак поможет отстирать даже старые и сложные пятна, вернуть белизну старой ткани и навсегда убрать неприятный запах со старых или залежавшихся вещей.

Второй плюс - параллельная чистка самой машинки, ведь пока крутится барабан, стирая вещи, сода влияет не только на одежду, но и на само устройство. Чудо-порошок быстро очистит стиралку от накипи и грязи, не перекладывая их на вещи, а сливая в канализацию.

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Как и сколько сыпать пищевой соды в стиральную машину

Если вы все-таки решились добавить соду в стиральную машину и посмотреть на конечный результат, то используйте это средство правильно. Для избавления от пятен его нужно засыпать не в барабан, а в специальный отсек для бытовой химии. При стандартной стирке хватит 2 ст.л, но если вы загружаете вещи со старыми и сложными пятнами, то лучше увеличить количество соды вдвое или втрое. В случае, когда нужно освежить одежду или убрать затхлый запах, добавляйте соду прямо в барабан.

ВАЖНО: ни в коем случае нельзя использовать этот порошок для шерсти, шелка, кожи, бархата, замши, кожзама и синтетических тканей. Также стирку с содой не перенесут любые мембранные ткани, особенно если нужно их не только постирать, но и замочить.

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