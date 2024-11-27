Разбираемся, нужно ли доставать пакетик из чая после заваривания и почему не стоит его отжимать обратно в чашку.

Заваривая пакетик чая, многие наматывают нить на ложку, чтобы отжать его. Делают это зачастую чисто автоматически, даже не задумываясь - кто-то не хочет, чтобы добро пропадало, кто-то - чтобы подтекал пакет с мусором. Но так делать не стоит. Рассказываем, почему нельзя отжимать чайный пакетик в чашку и что с ним делать после заваривания.

Нужно ли доставать пакетик из чая после заваривания и что будет, если его отжать

Пакетированный чай нельзя долго заваривать, так как из него в напиток попадает лишком много дубильных веществ. Они портят вкус чая, делая его горьким, и, кроме всего, в избытке могут плохо отражаться на здоровье. По этой же причине не советуют отжимать пакетик в чашку после заваривания.

Дубильные вещества, которые содержатся в чае - танины - полезны на самом деле, но в небольших дозах. Они являются природным антиоксидантом, могут выводить токсины и улучшить перистальтику кишечника. Но стоит с дубильными веществами "переборщить", как они становятся вредными:

Видео дня

могут стать причиной обезвоживания;

мешают усваиваться некоторым полезным веществам;

нарушают работу ферментов, что может отражаться на печени и почках.

Также крепкий чай может провоцировать скачки давления, вызывать тошноту и окрашивать зубную эмаль.

Вот почему нужно избегать длительного заваривания пакетированного чая и отказаться от привычки отжимать пакетик обратно в чашку.

Сколько нужно держать пакетик с чаем в чашке? Заваривать чай следует максимум 3 минуты, а детям - и того меньше, им нельзя крепкий напиток. Кипятком заваривать также нельзя: максимальная t воды для черного чая - 90°С, для зеленого - 80°С.

Если вдруг получилось так, что вы передержали пакетик в чашке, то снизить воздействие танинов можно, добавив дольку лимона или же молока, как это делают англичане.

Как отжать чайный пакетик правильно

По этикету нужно взять пакетик ложкой (или за нить положить на ложку) и, подержав над чашкой, дать стечь, но не отжимать. Затем переложить на блюдце.

Ранее мы рассказывали, как выбрать мандарины - три самые сладкие сорта.

Вас также могут заинтересовать новости: