Если сильно греется телефон, нужно срочно решать проблему.

Если телефон греется и быстро разряжается, "набирает" температуру во время разговора или зарядки, при этом, находясь в руках, он буквально "обжигает" их, значит, вы имеете дело с ненормальным перегревом. Причин этому, как и способов решения проблемы, несколько.

Почему сильно греется телефон - причины

Нагревание телефона во время жары, длительного использования или зарядки - это абсолютно нормальное явление, но только если вы можете держать устройство в руках. Если же вы чувствуете, что температура явно вышла за пределы нормы, стоит быстро найти причину и решить ее. Вариантов может быть несколько:

вирусы в ПО - изнутри портят ваш гаджет, изнашивая батарею и другие части системы;

неисправный блок питания;

длительный серфинг в интернете;

максимальная яркость экрана;

слишком плотный чехол.

Если греется телефон при зарядке слишком сильно, это может свидетельствовать о нарушении связи между разъемом и платой. Также, вероятно, мог отойти шлейф.

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Что делать, если очень сильно нагревается телефон

Каждый владелец смартфона должен знать, как сделать так, чтобы телефон не грелся, чтобы избежать быстрой гибели устройства. Подсказываем несколько действий:

запустите функцию очистки оперативной памяти, чтобы снизить нагрузку на смартфон;

используйте блокировщик рекламы;

никогда не переходите по незнакомым ссылкам, не кликайте на баннерную рекламу;

обновляйте ОС;

установите антивирус.

Также летом убирайте телефон подальше от солнечный лучей - не оставляйте на столе, на подоконнике и в машине. Попробуйте некоторое время пользоваться гаджетом без чехла - это поможет "охладить" смартфон.

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