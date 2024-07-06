Если телефон греется и быстро разряжается, "набирает" температуру во время разговора или зарядки, при этом, находясь в руках, он буквально "обжигает" их, значит, вы имеете дело с ненормальным перегревом. Причин этому, как и способов решения проблемы, несколько.
Почему сильно греется телефон - причины
Нагревание телефона во время жары, длительного использования или зарядки - это абсолютно нормальное явление, но только если вы можете держать устройство в руках. Если же вы чувствуете, что температура явно вышла за пределы нормы, стоит быстро найти причину и решить ее. Вариантов может быть несколько:
- вирусы в ПО - изнутри портят ваш гаджет, изнашивая батарею и другие части системы;
- неисправный блок питания;
- длительный серфинг в интернете;
- максимальная яркость экрана;
- слишком плотный чехол.
Если греется телефон при зарядке слишком сильно, это может свидетельствовать о нарушении связи между разъемом и платой. Также, вероятно, мог отойти шлейф.
Что делать, если очень сильно нагревается телефон
Каждый владелец смартфона должен знать, как сделать так, чтобы телефон не грелся, чтобы избежать быстрой гибели устройства. Подсказываем несколько действий:
- запустите функцию очистки оперативной памяти, чтобы снизить нагрузку на смартфон;
- используйте блокировщик рекламы;
- никогда не переходите по незнакомым ссылкам, не кликайте на баннерную рекламу;
- обновляйте ОС;
- установите антивирус.
Также летом убирайте телефон подальше от солнечный лучей - не оставляйте на столе, на подоконнике и в машине. Попробуйте некоторое время пользоваться гаджетом без чехла - это поможет "охладить" смартфон.