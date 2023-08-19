С помощью правильно подобранного образа можно заставить мужчин оборачиваться вам вслед.

Многие известные женщины, которые давно уже стали бабушками, смотрят на обычных украинок с обложек журналов и сияют красотой. Кажется, что добиться такого же эффекта можно только пластическими операциями - на деле, это не так. УНИАН выяснил лайфхак, как выглядеть моложе без дорогостоящих процедур.

Как выглядеть свежо и молодо после 60 - главный совет

Украинки, которые каждый день ездят в общественном транспорте, видят, как выглядят обычные женщины в 60 лет в нашей стране. Усталый вид, сутулость, мешки под глазами, плохая кожа, неудачный цвет волос и нескрываемое раздражение на лице - здесь впору оформить пенсионное и успокоиться.

Причиной такого внешнего вида могут быть абсолютно разные факторы:

Видео дня

регулярные стрессы;

конфликты в семье;

пережитое горе;

плохой рацион;

недосып;

хронические заболевания;

отсутствие денег.

И это далеко не полный список того, что влияет на внутреннее состояние женщины, а значит, и на ее внешность. Именно поэтому первый и главный совет от психологов - окружайте себя только позитивными вещами.

Скажите: "Нет" негативным людям, "токсичным" коллегам, стрессовой обстановке. Выбирайте себя и живите так, чтобы каждое утро просыпаться с радостью и предвкушением нового дня, а не проклиная судьбу за новые сутки пахоты.

Что нужно делать чтобы выглядеть моложе своих лет - подробная инструкция

Даже если вы не знаете, как хорошо выглядеть в 60 лет, попробуйте выполнять правила, озвученные стилистами - уверены, очень быстро ваша жизнь изменится к лучшему.

Поменяйте гардероб

Считается, что женщины после 60 должны выбирать для себя классические образы, комбинируя их с вещами в стиле "кэжуал". К примеру, любимый пиджак можно надеть не с юбкой, а с джинсами. Сапоги выбрать не те, что служат верой и правдой с 1975 года, а купить новые, модные. Не стесняться менять образы и сочетать футболки с пиджаками, юбки со свитерами и так далее - ориентируйтесь на современные тренды.

Выбросьте старую бижутерию

Поверьте, то, что вы купили 30-40 лет назад, сейчас вряд ли будет актуальным. Конечно, если это не уникальная вещица в стиле "ретро" и то, ее нужно уметь сочетать. Попробуйте носить аксессуары, которые предлагают дизайнеры прямо сейчас - что-нибудь вам обязательно подойдет.

Следите за модой

В 60 лет вряд ли нужно следовать примеру совсем юных девушек и каждый сезон покупать половину магазина. Однако, иметь у себя в гардеробе 1-2 вещи из последних коллекций необходимо, чтобы удачно дополнять ими слишком консервативные образы.

Не старайтесь "молодиться"

Одна из самых грубых ошибок женщин 60 лет и старше - попытки "запрыгнуть в последний вагон" и надеть то, что впору носить совсем юным девушкам. В итоге это выглядит неуместно и странно. Научитесь удачно балансировать между цифрой в паспорте, ощущениями внутри и модными тенденциями - это не так сложно, как кажется.

Выбирайте правильные оттенки

В вашем гардеробе должны быть только вещи, подчеркивающие вашу красоту и скрывающие недостатки. Узнайте, какой у вас фототип, подберите вещи, согласно нему. Кроме того, проведите ревизию - если 90% вашей одежды темно-синего или черного цвета, срочно купите что-то поярче. Особое внимание можно обратить на пастельные тона - они невероятно молодят.

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