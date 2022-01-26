Многие девушки надеются, что после штампа в паспорте, мужчины изменятся и начнут помогать им по дому. Однако это не так.

Современный союз мужчины и женщины предполагает разделение обязанностей во всем, включая и домашние. При этом если мужчина отказывается делать что-то по дому то лучше с ним не строить серьезных отношений.

В частности, женщина с ником g00ber88 рассказала на reddit.com как относится к распределению домашних обязанностей между мужчиной и женщиной, при условии, что оба работают.

Она отметила, что видела много женщин, говорящих, что их муж не выполняет свою долю работы по дому. Автор публикации призвала женщин не терпеть такое поведение.

"Если ваш парень не в равной степени участвует в работе по дому, не выходите за него замуж и не приговаривайте себя к жизни горничной. Не думайте, что, как только вы поженитесь, он возьмется за дело, и определенно не думайте, что, как только родится ребенок, он сделает шаг вперед", - дала совет женщина.

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По ее словам, если женщина ясно сообщила мужчине о проблеме, а он не изменил поведение, то он точно его и не изменит, когда в жизни появится еще больше обязанностей.

Эта тема как оказалось для многих очень актуальна и вызвалажаркую дисскусию и целую волну рассказов из личного опыта многих женщин. Одни утверждали, что были разочарованы и бросали своих мужчин, если те не помогали с работой по дому. Многим удалось при этом найти тех мужчин, для которых такая работа не составляет проблем. Вторые говорили, что если мужчина так позволяет себя вести, то в этом есть и доля вины самой женщины.

"После 10 лет сильной обиды и депрессии, спросите себя: "Почему он больше не помогает?" Принимая и терпя его ужасное поведение не совсем мотивирует этих парней к изменению. Они знают, что вы блефуете, когда угрожаете уйти, потому что почему вы не ушли 5 лет назад, когда у ва не біло двоих общих детей, если это так неприемлемо, понимаете?", - комментирует пользователь под ником tugboatron.

"Я ушла от первого мужа, потому что поняла, что он бесполезный ленивый ребенок. Он хотел домработницу, а не жену. Мой второй муж и отец моего ребенка – мужчина, который участвует в работе по дому", - поделилась другая пользовательница с ником radiodecks.