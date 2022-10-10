Если вы интересуетесь, почему электрическая мясорубка не крутит мясо, или такая же проблема возникла с советским механическим приспособлением, скорее всего, возникла проблема с едва ли не самой главной деталью – ножом.
В таком случае не стоит сразу же думать о том, куда отдать в ремонт свою мясорубку, поскольку проблему вполне можно решить самостоятельно.
Заточить нож мясорубки в домашних условиях можно несколькими достаточно простыми способами – наждачкой, камнем или болгаркой.
Важно соблюдать одно правило – затачивать нужно не только нож, но и ту сторону сетки мясорубки, с которой он соприкасается.
Как заточить нож мясорубки наждачкой – простой способ
Возьмите мелкую наждачную бумагу і приклейте ее к ровной поверхности. Круговыми движениями заточите нож и сетку мясорубки.
Главное – не сточить детали мясорубки до такой степени, чтобы они перестали соприкасаться.
Как заточить нож мясорубки камнем – легкий способ
Возьмите нож и сетку, положите их на наждачный камень и сделайте несколько круговых движений.
Потом закрепите результат на мелкой наждачной бумаге. Главное – не переусердствовать.
Как заточить нож мясорубки болгаркой – простой способ
Возьмите самый тонкий отрезной диск для болгарки и установите его. Положите болгарку диском вверх так, чтобы на ее открытую сторону вы могли уложить лезвие ножа. Укладывайте по очереди на включенный диск болгарки лезвия – давить на диск не нужно.