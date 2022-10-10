Затачивать нужно не только нож мясорибки, а и ее сетку / фото flickr.com/aaronp

Если вы интересуетесь, почему электрическая мясорубка не крутит мясо, или такая же проблема возникла с советским механическим приспособлением, скорее всего, возникла проблема с едва ли не самой главной деталью – ножом.

В таком случае не стоит сразу же думать о том, куда отдать в ремонт свою мясорубку, поскольку проблему вполне можно решить самостоятельно.

Заточить нож мясорубки в домашних условиях можно несколькими достаточно простыми способами – наждачкой, камнем или болгаркой.

Видео дня

Важно соблюдать одно правило – затачивать нужно не только нож, но и ту сторону сетки мясорубки, с которой он соприкасается.

Нож мясорубки и сетку можно затачивать наждачкой / скриншот

Как заточить нож мясорубки наждачкой – простой способ

Возьмите мелкую наждачную бумагу і приклейте ее к ровной поверхности. Круговыми движениями заточите нож и сетку мясорубки.

Главное – не сточить детали мясорубки до такой степени, чтобы они перестали соприкасаться.

Как заточить нож мясорубки камнем – легкий способ

Возьмите нож и сетку, положите их на наждачный камень и сделайте несколько круговых движений.

Нож мясорубки и сетку можно затачивать наждачным камнем / скриншот

Потом закрепите результат на мелкой наждачной бумаге. Главное – не переусердствовать.

Нож мясорубки можно затачивать болгаркой / скриншот

Как заточить нож мясорубки болгаркой – простой способ

Возьмите самый тонкий отрезной диск для болгарки и установите его. Положите болгарку диском вверх так, чтобы на ее открытую сторону вы могли уложить лезвие ножа. Укладывайте по очереди на включенный диск болгарки лезвия – давить на диск не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: