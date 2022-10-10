Не спешите интересоваться, сколько стоит заточить нож для мясорубки, если она плохо работает, поскольку решить проблему можно самостоятельно.

Если вы интересуетесь, почему электрическая мясорубка не крутит мясо, или такая же проблема возникла с советским механическим приспособлением, скорее всего, возникла проблема с едва ли не самой главной деталью – ножом.

В таком случае не стоит сразу же думать о том, куда отдать в ремонт свою мясорубку, поскольку проблему вполне можно решить самостоятельно.

Заточить нож мясорубки в домашних условиях можно несколькими достаточно простыми способами – наждачкой, камнем или болгаркой.

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Важно соблюдать одно правило – затачивать нужно не только нож, но и ту сторону сетки мясорубки, с которой он соприкасается.

Как заточить нож мясорубки наждачкой – простой способ

Возьмите мелкую наждачную бумагу і приклейте ее к ровной поверхности. Круговыми движениями заточите нож и сетку мясорубки.

Главное – не сточить детали мясорубки до такой степени, чтобы они перестали соприкасаться.

Как заточить нож мясорубки камнем – легкий способ

Возьмите нож и сетку, положите их на наждачный камень и сделайте несколько круговых движений.

Потом закрепите результат на мелкой наждачной бумаге. Главное – не переусердствовать.

Как заточить нож мясорубки болгаркой – простой способ

Возьмите самый тонкий отрезной диск для болгарки и установите его. Положите болгарку диском вверх так, чтобы на ее открытую сторону вы могли уложить лезвие ножа. Укладывайте по очереди на включенный диск болгарки лезвия – давить на диск не нужно.

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