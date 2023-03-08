Вещи, которые вы делаете каждый день, могут стать настоящими убийцами ваших труб.

Вредная привычка сливать все что ни попадя - от овощных очистков в раковину до подгузников в унитаз - рано или поздно выльется в серьезную проблему. Не только для вас - для ваших соседей и целых населенных пунктов. Да-да, целых городов! Ведь избыток непереработанной органики в стоке способен нарушить работу очистных сооружений, и в водоемы начнет попадать грязная вода.

Избавляйтесь от повадки использовать канализацию вместо урны уже сейчас, если не готовы судорожно выяснять, какое средство помогает от засора труб! А УНИАН поможет разобраться, что можно, а что категорически запрещено бросать в унитаз и раковину, чтобы трубы оставались чистыми и служили как можно дольше.

Что нельзя смывать в ванную и раковину

Список предметов, которые запрещено смывать в канализацию, очень широк. Запомнить его поможет игра на воображение: просто подумайте, какие свойства имеет предмет, и как он будет продвигаться по трубам. К примеру, задайте себе вопрос: почему нельзя сливать жир в раковину? Ответ очевиден - после остывания он твердый и липкий, благодаря чему может стать пробкой в вашей канализации и магнитом для другого мусора. Мука, макароны и клейкий рис и набухают от воды, так что имеют схожие с жиром качества.

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Твердые предметы, например, семечки и косточки фруктов, тоже не "проскочат" без последствий. Они физически не могут раствориться в потоке воды, а потому несут угрозу засора. По той же причине (не расстраивайтесь, кофеманы!) ответ на вопрос о том, можно ли сливать остатки кофе в раковину, будет негативным.

Можно ли смывать еду в раковину и как правильно мыть посуду

Еда так или иначе будет попадать в канализацию - от этого никуда не деться. И неправильным мытьем посуды можно легко засорить трубы на кухне и создать себе море проблем. Чтобы этого не случилось, делите свои пищевые отходы на три группы:

пищевые масла и жир (отправляйте в тару или убирайте салфеткой и в мусорку);

кожура, семена, скорлупа, чешуя и прочие твердые пищевые отходы (их - в мусорку, на переработку или в компост);

жидкие пищевые отходы (можно смывать без угрызений совести).

Для профилактики засоров на кухне используйте также мелкую сетку для раковины - с ней крупные кусочки еды и мусор не пройдут.

В ванной и туалете, где никакую решетку не установить, будьте еще более бдительными.

Что запрещено бросать в унитаз и раковину - враги сточных труб

Умывальник, унитаз и сток в ванной комнате не стоит засорять:

ватными дисками и палочками;

кусочками газеты и бумажных полотенец;

кошачьими отходами и наполнителем для туалетов пушистиков;

подгузниками, прокладками и тампонами;

остатками скрабов и бомбочек для ванн с декоративными элементами, косметической глины;

сигаретными фильтрами и так далее.

Все эти предметы не способны быстро раствориться в воде, а значит могут преподнести неприятный сюрприз в виде засора, если постоянно смывать их в унитаз или раковину.

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