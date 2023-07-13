Как часто поливать цветы в жару, когда и какой водой, чтобы они стойко перенесли +30°С за окном.

В жару комнатным растениям нужно вдвое больше внимания. Им тоже очень жарко, они больше испаряют влаги и, соответственно, пить хотят тоже больше. Причем, и кактусы, и суккуленты в том числе. Как поливать комнатные цветы, если столбик термометра зашкаливает за +30°С, когда лучше это делать и какой водой - рассказываем в материале.

Почему нельзя поливать растения в жару

Растения нужно обязательно поливать, когда жаркая погода, но ни в коем случае не днем, когда стоит пик жары. В это время вода испаряется, не успевая добраться до корней, а поверхность почвы пересыхает и образует корку с трещинами, через которые уходит вся влага.

Как правильно поливать комнатные цветы в жару - 3 основных правила

Эти правила универсальны для всех комнатных растений.

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Поливайте только утром или вечером

Полив в жару нужно делать или рано - когда еще нет жарких солнечных лучей, или вечером, в районе 17:00-18:00. Можно чередовать утренние и вечерние поливы.

Поливайте только отстоянной водой

Воду для полива нужно отстаивать не менее суток. Ни в коем случае нельзя поливать холодной водой из-под крана - это может привести к сильному стрессу, замедлить развитие и даже погубить растения.

Рыхлите почву после полива

После каждого полива нужно рыхлить почву - так вы насытите ее кислородом и не дадите образоваться на поверхности трещинам, через которые будет уходит влага.

Если есть возможность, вынесете горшки с цветами на балкон - так у растений будет естественный перепад температур днем и ночью. Комнатные растения на подоконнике нужно защитить от прямых солнечных лучей, например, притенив окно. Также старайтесь понизить температуру в комнате - например, делайте проветривания, включайте кондиционер, используйте вентилятор.

Важно: нельзя пересаживать растения в жару - они могут погибнуть.

Как часто поливать комнатные цветы в жару

Периодически проверяйте влажность грунта и, если нужно поливайте - это примерно 2-3 раза в неделю. Не забывайте, что некоторые растения любят больше воды, некоторые - меньше. Опрыскивать цветы можно чаще, хоть каждый день, но только ранним утром или вечером, когда солнце наименее активно.

Важно: нельзя опрыскивать растения во время их цветения - бутоны могут свернуться и опасть.

Чтобы не ошибиться с поливом, есть чудесный лайфхак: можно высадить растения в горшки с дренажными отверстиями и поддонами и наливать воду в них. Цветы будут пить столько, сколько им нужно, а лишняя вода останется в поддоне.

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