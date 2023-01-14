Елку или сосну можно отдать на переработку, чтобы она еще принесла пользу. А из одной маленькой веточки вы можете создать невероятный аромат у себя дома.

Травник Вадим Жигун объяснил, почему не стоит спешить выбрасывать елку после новогодних праздников, а вместо этого создать невероятный аромат в доме или сделать уникальное саше для одежды.

В эфире "Сніданку з 1+1" эксперт рассказал, что каждая живая елка, и сосна, и дуб - это растения, которые содержат много фитонцидов, которые убивают микробы, бактерии. Поэтому и полезно гулять в лесу.

"Но раз уж они высохли, то тоже полезно делать окуривание пространства", — говорит Жигун. Так, стоит отрезать, например, от сосны одну веточку и добавляем шалфей, полынь, донник. Далее это крепко перевязываем и поджигаем. Проходим по квартире, дому и обкуриваем пространство - невероятный аромат заполнит каждый уголок.

Также можно эту хвойную смесь завернуть в натуральную ткань, добавить эфирных масел - и получится саше для вашей одежды.

Когда нужно убирать елку

Считается, что традиция украшать елку на Новый год - это языческий обряд. Но многие украинцы охотно украшают новогоднее дерево, это уже стало хорошей традицией. Убирать елку нужно сразу после Васильева вечера (14 января) и до Крещения (19 января). На то, чтобы избавиться от главного атрибута Нового года, у вас будет 5 дней.

Чтобы дерево не разлагалось среди мусора, его можно сдать на утилизацию. В таких точках елки перерабатывают на удобрение для почвы - мульчу. Тогда дерево принесет пользу природе.

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