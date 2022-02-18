Украина переходит на летнее время 27 марта 2022 года / Фото - depositphotos.com

В 2022 перевод часов на летнее время состоится 27 марта. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в 3 часа ночи. Согласно документу Кабинета министров Украины №509 от 1996 года, переход на летнее время называют "отменой зимнего времени в Украине". 

Довольно долго возникают споры из-за того, нужно ли вообще переводить время, ведь это сильно влияет на биоритмы человека. УНИАН собрал самые важные и действенные советы о том, как подготовить свой организм к переводу часов и перейти на новый график без сильного стресса. 

Как перевод часов влияет на организм

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в тех странах, где есть сезонный перевод часов, около 45% жителей страдают от бессонницы. Кроме того, после перехода на летнее или зимнее время количество обращений в "скорую" увеличивается на 10-12%.

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В Украине такой статистики нет, однако, согласно наблюдениям, в период перевода времени все же возрастает количество жалоб, в основном, на сердечно-сосудистые расстройства.

В первую очередь, резкое изменение графика влияют и на секрецию таких гормонов, как кортизол и мелатонин. Из-за этого могут быть такие проблемы:

  • нарушение сна - сонливость или бессонница;
  • отсутствие аппетита;
  • подверженность стрессовым ситуациям;
  • склонность к простудам.
Перевод часов может стать причиной бессонницы / Фото - depositphotos.com

Это основные признаки того, что ваш организм находится в стрессе из-за перевода часов. Могут быть и другие расстройства в виде сложности проснуться утром или быстрой утомляемости в течение дня. 

Как подготовится к переходу на летнее время

Стресс из-за смены времени возникает потому, что организм должен резко перестроиться. Ведь если человек все время просыпается в 7 утра, а тут стрелки перевели на час вперед, и он должен все так же просыпаться в 7, то по его биологическим часам будет не 7, а 6 утра. 

Есть ряд мер, которые стоит принять заранее, чтобы сгладить сбой биологических ритмов. 

Ложиться спать раньше

Ложиться спать важно своевременно, придерживаясь графика / Фото - depositphotos.com

Не стоит сразу пытаться перестроить себя на серьезные изменения. Достаточно за неделю до перевода часов начать ложиться на 15-20 минут раньше, а за пару дней до перехода на летнее время идти спать еще на столько же раньше. Следовательно, утром график пробуждения также подвинуть на аналогичное время.

Не есть на ужин углеводы

Мучные и сладкие продукты на ужин - не очень хорошее решение, поскольку к утру это может обернуться так называемым "углеводным похмельем". Все дело в том, что процесс переваривания таких углеводов довольно сложный, и ночью организм не сможет полностью расслабиться. Перегруженному адаптацией организму придется еще тратить силы на борьбу с последствиями сахарной интоксикации.

Засыпать в тишине

Вспомните, как часто вы засыпаете, включая себе видео или музыку на фоне. Это пагубно сказывается на организме и самочувствии, ведь мозг все еще продолжает воспринимать информацию. Чтобы убрать этот источник стресса для организма, постарайтесь обеспечить тишину и уменьшить освещенность в спальне.

Для этого выключайте телевизор, смартфон, часы и другие девайсы за 30 минут до сна или вообще уберите их из зоны комфорта. Этот совет, кстати, популярен не только во время адаптации организма к сезонному переводу часов. 

Утро начинать со света

Запустив свет в комнату, вы поможете своему организму пробудиться / Фото - depositphotos.com

С утра организм человека должен перестроиться с темноты на свет. Для этого нужно обязательно открыть шторы или включить свет в комнате, пока собираетесь. Также можно включить ритмичную музыку, а в идеале еще и выйти на небольшую прогулку на улицу, чтобы напитаться солнечной энергией.

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Это способствует выработке дофамина — так называемого гормона удовольствия, а также серотонина, из которого организм затем синтезирует мелатонин — гормон, способствующий продуктивному сну.

Поддержать иммунитет

Иммунная система после зимы довольно ослабленная, поэтому организм испытывает нагрузки даже без перевода часов. Следовательно, нужно себя как-то подпитывать. Это может быть курс витаминов, но только после консультации с доктором. 

Проще всего в данной ситуации - нормализовать свой рацион. Если нет проблем с ЖКТ, то достаточно просто сбалансировано питаться, добавить побольше фруктов и исключить фастфуд.

Напомним, астрологи назвали четыре знака Зодиака, у представителей которых слабая нервная система. Для того чтобы после стресса или какого-либо раздражения успокоиться, им понадобится приложить гораздо больше усилий, чем всем остальным.

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