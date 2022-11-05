Важно учитывать несколько важных моментов. Каких именно - читайте в УНИАН.

Если вы купили слишком много сосисок или сарделек, возникает вопрос: как сохранить все мясные изделия, чтобы они не испортились. Вы можете приготовить сосиски в тесте - так продукт быстрее съедят домочадцы. Также есть и более простой вариант "спасения" мясных изделий.

В этой статье вы узнаете, можно ли заморозить сосиски в морозилке, а также как хранить сардельки без холодильника.

Сколько хранить сардельки и сосиски в холодильнике

Покупая сосиски и сардельки, обязательно учитывайте сроки хранения. Внимательно изучайте упаковку. Производитель должен указывать сколько хранятся сардельки в холодильнике и при какой температуре. В среднем, такие мясные изделия можно хранить не более трех дней после открытия вакуумной упаковки. Если же вы понимаете, что не успеваете съесть сосиски за несколько дней, важно подумать о том, как сохранить продукт.

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Можно ли замораживать сосиски и сардельки

Многие даже не знают, можно ли хранить сардельки в морозилке. На самом деле все очень просто. При правильной заморозке сосиски и сардельки не портятся, а их вкус не меняется.

Замораживать мясные изделия лучше целиком, не нарезая на кусочки. Также важно не снимать с сосисок и сарделек оболочку, это поможет сохранить вкус. Перед заморозкой сосиски лучше порционно расфасовать по полиэтиленовым пакетам.

Важно учитывать, сколько хранятся сосиски в морозильной камере. Такие мясные продукты не должны храниться замороженными более 2 месяцев. После этого срока вкус и структура сосисок с сардельками портятся. Потому обязательно напишите на пакете дату заморозки, чтобы не забыть о сроках хранения.

Размораживать сосиски или сардельки после заморозки довольно просто. Их можно сварить, поджарить или разморозить в микроволновке.

Как хранить сосиски и сардельки без холодильника

Иногда бывают ситуации, когда для хранения сосисок или сарделек нет подходящих условий. К примеру, на пикнике не у каждого может быть переносной холодильник. Потому очень важно знать, как хранить сардельки без холодильника.

Сосиски и сардельки считаются скоропортящимся продуктом. Желательно употребить такие мясные продукты в течение 2-3 часов, как можно быстрее. Если же на улице жарко, то хранить сосиски без холодильника крайне опасно. За считанные часы изделие может испортиться и даже стать причиной отравления.

Сосиски в тесте: как их хранить и замораживать

Если вы не хотите просто заморозить сосиски, сделайте заготовку, которая точно понравится домочадцам и гостям. Вкусный и простой вариант - сосиски в тесте. Приготовьте тесто, оберните ими сосиски и замораживайте. Выпекать их перед заморозкой не стоит, вкус теста сильно испортится после такого хранения. Какой срок годности у сосисок в тесте? Если готовое изделие можно хранить не более 36 часов, то при заморозке срок хранения увеличивается. Сосиски в сыром тесте можно хранить в морозилке до двух месяцев.

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