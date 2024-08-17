Рассказываем, можно ли в секонд-хенд вернуть вещь, если она не подошла по размеру, цвету или оказалась с дефектом.

Согласно украинскому законодательству, новые товары можно вернуть или обменять в течение 14 дней - при соблюдении ряда условий. Но что делать с товарами, купленными в секонд-хенде? Возможен ли обмен и возврат в секонд-хенд, если вещи не подошли? Давайте разберемся.

Ранее мы рассказывали, как покупать вещи в секонд-хенде - 5 правил удачного шопинга.

Можно ли вернуть вещь в секонд-хенд - что говорит закон

Иногда между продавцами и покупателями товаров секонд-хенд возникают недоразумения, если купленный товар оказался низкого качества или не подошел. Покупатели чаще ссылаются на Закон Украины "О защите прав потребителей" и требуют вернуть деньги или обменять товар. Действительно, согласно Закону Украины "О защите прав потребителей" (ст. 9) в течение 14 дней с момента оформления покупки товар надлежащего качества, который по каким-либо причинам не понравился покупателю, можно вернуть. Но речь в законе идет о новых товарах, которые не были в употреблении - а вещи секонд-хенд такими не являются.

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То есть, покупая товар надлежащего качества, который уже были в употреблении, покупатель не имеет законных прав по обмену товара, если он, к примеру, не подошел по размеру, цвету, и не может вернуть этот товар. Также на вещи секонд-хенд отсутствуют гарантийные сроки.

Существует ли способ, как вернуть вещь в секонд-хенд? Этот же Закон "О защите потребителей" (ст. 8 ч. 2) говорит, что требования покупателя относительно товаров ненадлежащего качества, которые находились в использовании, могут быть удовлетворены только с согласия продавца:

Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Поэтому, покупая вещи в секонд-хенд, следует всегда помнить о том, что вы, возможно, не сможете их вернуть или обменять - если, конечно, не договоритесь с продавцом - и поэтому нужно подходить к покупке таких товаров более взвешенно.

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