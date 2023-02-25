Всегда хочется, чтобы дома было все необходимое, в том числе и лук. Беда в том, что часто заводятся мошки, от которых очень сложно избавиться.

Каждая украинская хозяйка запасается овощами на зиму. Но проходит месяц, второй, третий и над такими овощами, как лук, начинают летать мошки. От этих мелких вредителей очень сложно избавиться. Они залазят во все щели и кажется, что появляются из ниоткуда.

УНИАН разбирался, как правильно хранить лук и как избавиться от мошек.

Ранее УНИАН писал, как пожарить лук, чтобы он был золотистым и хрустящим.

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Как правильно хранить лук - секрет бабушек

Сохранность лука в течение длительного времени зависит от того, как и в чем хранят его. Украинские хозяюшки никогда не хранят луковицы в полиэтиленовых пакетах. Дело в том, что такая тара не дышит, поэтому растение попросту портится.

Лучше всего хранить лук в таре, которая хорошо проветривается, тогда он не будет портиться. Идеально для этих целей подойдут корзины, деревянные ящики и даже картонные коробки, но тогда в них нужно проделать дыры по бокам.

Не стоит забывать и о секретном методе хранения лука наших бабушек – капроновых колготках. Также можно приобрести специальные сетки.

Как избавиться от мошек в луке - "капкан" без химии

Если мошки уже появились, то, конечно же, сначала нужно перебрать лук и убрать тот, который испортился. При этом стоит забрать всю лишнюю шелуху и переложить урожай в чистую емкость.

Чтобы сделать "капкан" для мошек, берем трехлитровую банку, кладем в нее подгнивший фрукт и наливаем немного воды. Вместо крышки закрываем банку пищевой пленкой, в которой делаем отверстия. Ставим наш "капкан" в районе скопления мошек.

Как защитить лук от мошек - советы хозяюшек и секретный лайфхак

Проблему всегда проще предотвратить, чем ее решать. Появление мошек в луке также можно предотвратить.

Главные правила для хранения лука без мошек:

Лук необходимо хорошо просушить перед тем, как отправлять на хранение. Важно соблюдать уровень влажности - не больше 80%. Хранить лук в доме нужно при температуре не выше 22 градусов тепла, а в подвале – +1…+5. Время от времени нужно перекладывать лук и убирать лишнюю шелуху.

Секретный лайфхак заключается в том, чтобы положить рядом с луком морковку. Этот корнеплод очень не нравится мошкам и отпугивает их.

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