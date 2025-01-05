Метод ковошинга сделает волосы мягкими и блестящими.

Ковошинг это - с английского co-washing или conditioner-only washing, что переводится как "мытье только кондиционером". В наших краях встречаются разные варианты написания этого термина: слитно, раздельно и через дефис. Вне зависимости от грамматических нюансов, данный метод может помочь улучшить качество волос. Итак, что такое ковошинг на практике?

Ко вошинг - что это

Ковошинг для волос – это способ мытья головы, когда основным средством выступает не шампунь, а кондиционер. Большинство из них содержит достаточное количество моющих веществ, чтобы очистить кожу головы, но при этом не лишить волос природного жира. В результаты получаем чистую голову с мягкими блестящими локонами.

Ковошинг для жирных волос является неподходящим вариантом, поскольку не обеспечит нужного уровня очищения. В то же время идеально подходит ковошинг для вьющихся волос, а также сухих и поврежденных.

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Это происходит благодаря тому, что кондиционер не вымывает защитный слой волос как шампунь. В результате волосы не теряют влагу и не пересушиваются. Как итог они более эластичные, меньше секутся и повреждаются.

Используя метод ко вошинг можно восстановить свои волосы после окрашивания, фена и прочих травмирующих моментов. Бонусом - мытье головы значительно упрощается и экономится шампунь.

Ковошинг можно использовать каждые несколько дней, но он не является панацеей. Чтобы избежать накопления продуктов и качественно "до скрипа" отмывать голову, нужно раз в несколько недель пользоваться очищающим шампунем. Глубокая очистка "обнулит" то, что накопилось и позволит дальше мыться кондиционером.

Ко вошинг - как делать

Метод ковошинг для волос отличается от классического мытья головы шампунем, но все же представляет собой уже знакомую всем процедуру.

Для начала нужно хорошо намочить волосы и кожу головы для равномерного использования кондиционера и легкого отмывания. С помощью практического подхода определите нужное вам количество моющего средства - его должно хватить на все волосы и корни.

Помассируйте кожу головы, можно воспользоваться для этого специальной щеткой. После того как все волосы будут в кондиционере, сделайте паузу на пару минут. Если хотите добиться дополнительной гладкости и увлажнения, то подождите дольше.

Затем смойте средство. Это нужно делать гораздо тщательнее, чем обычно. После сушим и укладываем волосы (по желанию).

Стоит отметить, что окрашенным волосам этот метод позволяет на более долгий срок сохранить пигменты, поскольку кондиционер не настолько агрессивно промывает волосы.

Касательно выбора средства - все просто. Методом проб можно определить, что лучше всего подойдет вашим волосам и коже головы.

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