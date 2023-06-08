Голубцы - это блюдо, которое при внешней простоте ингредиентов является весьма сложным в исполнении. О том, как правильно сворачивать капустный лист, чтобы он держал форму - читайте в материале.

Голубцы - это уникальное блюдо, которое любят все. Но давайте будем честны: берется за его приготовление далеко не каждая хозяйка, так как многие сталкиваются с целой чередой неудач.

Голубцы часто разваливаются, капустный лист рвется, начинка вываливается, соус выкипает, а само блюдо подгорает и прилипает ко дну кастрюли. Увы, через такие неприятности проходят практически все, кто учится работать с этим блюдом.

Сегодня мы раскроем секреты идеальных голубцов и научим вас сворачивать капустный лист так, как это делают профессиональные повара.

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Как завернуть голубцы в капустный лист - лайфхак от шеф-повара

Для начала капусту необходимо слегка приварить. Для этого берем качан, делаем глубокие надрезы ножом вокруг кочерыжки и опускаем капусту в кастрюлю с водой. Доводим до кипения на медленном огне и осторожно отделяем верхние листья. Когда они остынут, обязательно удаляем толстую часть и заворачиваем в капусту начинку.

Повара убеждены, что для того чтобы у вас получились красивые голубцы, ни в коем случае нельзя:

сворачивать сырую капусту;

класть в голубец слишком много начинки;

оставлять на листе утолщение;

натягивать лист, пытаясь накрыть им начинку;

тушить голубцы в посуде, в которой они будут свободно плавать, а не лежать плотными рядами;

складывать голубцы в кастрюлю настолько плотно, что соус не сможет пройти на дно посуды. В этом случае блюдо подгорит.

Как видите, ничего сложного, главное - выполнять эти нехитрые правила и ничего не бояться.

Как заворачивать маленькие голубцы

Маленькие голубцы сворачивать гораздо сложнее, чем крупные, так как это более ювелирная работа.

Первый вариант - завернуть начинку в лист, как в бумажный пакет. Если вы не знаете, как завернуть голубцы конусом, просто вспомните, как раньше из бумаги делали кульки для семечек.

Второй вариант - капусту можно сложить конвертиком - в этом случае лист сворачивается так, чтобы по бокам закрыть начинку. Когда профессиональных поваров спрашивают о том, как закрутить голубцы конвертиком, их ответ прост: закрываем фарш со всех сторон.

Третий вариант - свернуть трубочкой (блюдо открыто по бокам) или треугольником (удобный способ для маленьких голубцов, так как в этом случае можно использовать даже самые мелкие листья).

Как завернуть голубцы в пекинскую капусту

Отрезаем основание кочана. В отличие от белокачанной капусты этот сорт не нужно приваривать. Заливаем листья крутым кипятком и оставляем на 5-10 минут. Через 10 минут достаем капусту из воды, срезаем утолщение и заворачиваем в лист начинку.

Как закрутить голубцы из виноградных листьев

Голубцы, завернутые в виноградные листья, называются долма. Для этого блюда нужно срезать на листьях черешок и осторожно завернуть начинку таким образом, чтобы она была полностью закрыта. Лучше использовать соленые или приваренные листья, так как они более мягкие и легче будут сворачиваться.

Как сделать голубцы из половины капусты

В этом случае у вас есть несколько вариантов. Самый простой и удобный - ленивые голубцы. Для этого блюда капуста мелко шинкуется и смешивается с фаршем.

Из массы формируем котлетки, которые обжариваем на растительном масле, а потом тушим в соусе, как обычные голубцы.

Также можно приготовить мини-голубцы, не измельчая кочан, а сворачивая те листья, которые есть в наличии. Способ достаточно трудоемкий, но если ленивый вариант не для вас - придется постараться.

Раньше мы писали о том, как приготовить голубцы из пекинской капусты.

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