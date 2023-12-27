Приготовьте "Рафаэлло" из крабовых палочек, чтобы удивить своих близких.

Крабовые палочки - продукт, из которого можно приготовить 1000 и 1 блюдо, в том числе, легкие закуски к Новому году. УНИАН подскажет, как сделать шикарное угощение за несколько минут, и поразить домочадцев.

"Рафаэлло" из крабовых палочек и грецких орехов

Ингредиенты:

Крабовые палочки - 5-6 шт

Сыр твердый - 100 гр

Сыр плавленый - 100 гр

Майонез - 3 ст.л

Маслины без косточек - 7-8 шт

Грецкие орехи - 5 шт

Яйца - 1 шт

Соль, перец

Запоминайте, как готовится закуска "Рафаэлло" с орехами

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В глубокую миску натереть два вида сыра и вареное яйцо, заправить майонезом, посолить, поперчить и перемешать. Отдельно натереть крабовые палочки, предварительно не размораживая их. В каждую маслину вставить кусочек грецкого ореха. Взять руками сырно-яичную массу, сделать лепешку, внутрь положить маслину. Скатать шарик, обвалять его в крабовой стружке. Так сделать несколько раз, пока не закончатся ингредиенты, затем выложить закуски на тарелку. Вуаля - "Рафаэлло" из крабовых палочек с маслинами готовы, можно подавать к столу.

"Рафаэлло" из крабовых палочек и плавленого сыра с чесноком

Ингредиенты:

Крабовые палочки - 300 гр

Плавленый сыр - 100 гр

Чеснок - 1 зубчик

Яйца - 3 шт

Майонез - 2 ст.л

Записывайте, как готовится закуска "Рафаэлло" из плавленного сыра и крабовых палочек

Яйца сварить, натереть на крупной терке вместе с сыром. Чеснок пропустить через пресс (или измельчить ножом), смешать все ингредиенты вместе. Заправить майонезом, перемешать. Сформировать шарики, обвалять их в крабовых палочках, предварительно натертых на терке, и подавать к столу. По желанию можно украсить закуску укропом или петрушкой.

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